عشق مردم آذربایجان به اهل بیت(ع)/شرکت ۲۰هزار آذری در مراسم اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی اکبر اجاق نژاد بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران گیلانی با اشاره به سفر نزدیک به ۲۰ هزار نفر از اتباع مسلمان جمهوری آذربایجان به کشور عراق و حضور در اجتماع بزرگ مسلمین در مراسم اربعین حسینی(ع) اظهار کرد: دشمنان از اجتماع باشکوه و پرشور مسلمین و عاشقان حسینی در مراسم عظیم اربعین حسینی هراس دارند چرا که این اجتماع نشانه وحدت و انسجام مسلمانان جهان است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در مراسم اربعین حسینی(ع) حضور یافته و همپا با سایر مسلمین جهان به عزاداری پرداختند، گفت: مردم مسلمان جمهوری آذربایجان هفته ها زودتر از رسیدن روز اربعین حسینی، به صورت خودجوش از طریق مرزهای ایران و به صورت کاروانی و شخصی به سمت کربلای معلی حرکت می کنند تا در این اجتماع بزرگ مسلمین حضور یافته و عشق و ارادت خود را به اهل بیت(ع) و امام حسین(ع) ثابت کنند.

حجت الاسلام اجاق نژاد با اشاره به اینکه ۹۸ درصد مردم جمهوری آذربایجان مسلمان بوده و ۷۰ درصد آنها شیعه هستند و علاقه به اسلام و اهل بیت(ع) در آذری ها موج می زند، گفت: مردم مسلمان جمهوری آذربایجان به مسائل دینی وحضور در مراسمات ویژه ماه های صفر، محرم، رمضان و همچنین اعیاد اسلامی علاقه خاصی دارند و توجه به آیین های مذهبی در بین قشر جوان این کشور با استقبال مواجه است.

نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان خاطر نشان کرد: با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نظام کمونیستی که مردم را از دین جدا کرده بود و استقلال این کشور، مردم جمهوری آذربایجان دوره نوینی را شروع و آنانی که سال های متمادی مخفیانه عشق خود را به امام حسین (ع) و اهل بیت(ع) ابراز می کردند، توانستند با حضور در مساجد و حسینیه ها علاقه قلبی خود را به اهل بیت (ع) نشان دهند.

حجت الاسلام اجاق نژاد با اشاره به اشتراکات فرهنگی، دینی و تاریخی دو کشور ایران و آذربایجان و وجود مرزهای طولانی بین دو کشور گفت: کشور آذربایجان دوست و همسایه ایران است و امنیت جمهوری آذربایجان، امنیت ایران است و امنیت ایران اسلامی، امنیت جمهوری آذربایجان محسوب می شود.

وی با بیان اینکه دوستداران آذری علاقه مند به مسائل دینی و مذهبی با حضور در جمهوری اسلامی ایران تحصیل می کنند و پس از بازگشت طبق مقررات کشور آذربایجان مشغول به ترویج معارف اسلامی می شوند، افزود: تلاش می کنیم تا مردم مسلمان جمهوری آذربایجان هر چه بهتر معارف اسلامی را فرا گیرند.

نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان با اشاره به فعالیت حسینه ایرانی ها در شهر باکو پایتخت آذربایجان و همچنین آموزش قرآن، احکام و مبانی اسلامی در دو مجموعه دارالقرآن، گفت: در این دو مجموعه حفظ و قرائت قرآن کریم، اذان و مداحی، ترویج معارف دینی، احکام و اخلاق، ترجمه قرآن کریم و نهج البلاغه و ترجمه منابع حدیثی فعال بوده و به علاقه مندان آموزش داده می شود.

حجت الاسلام اجاق نژاد با بیان اینکه عزاداری در جمهوری آذربایجان در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی به اوج خود می رسد و به مدت دو ماه تا پایان ماه صفر ادامه می یابد، افزود: حضور مداحان، قاریان قرآن کریم و خطیبان برجسته ایرانی نیز در ایام ماه محرم نقش مهمی در برگزاری گسترده مراسم تاسوعا و عاشورا و همچنین اربعین حسینی و آگاه سازی مردم از واقعه کربلا و مصیبت های این روزها دارند.

جمهوری آذربایجان با ۸۶ هزار و ۶۰۰کیلومترمربع مساحت در جنوب رشته کوه های قفقاز و شمال رودخانه مرزی ارس و در مجاورت دریای خزر واقع شده است.

جمهوری آذربایجان در همسایگی کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ارمنستان، گرجستان، روسیه، ترکیه و کشورهای دیگر کناره دریای خزر، ترکمنستان و قزاقستان قرار دارد.