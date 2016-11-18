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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۱۹

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان:

سرانه فضای ورزشی لرستان ۵۵ سانتی‌متر است

سرانه فضای ورزشی لرستان ۵۵ سانتی‌متر است

خرم آباد - مدیر کل ورزش و جوانان لرستان سرانه فضای ورزشی در این استان را ۵۵ سانتی متر عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یاور عزیزپور در سخنانی سرانه فضای ورزشی لرستان را تقریبا ۵۵ سانتی متر عنوان کرد و اظهار داشت: شهرستان ازنا با ۹۳ سانتی متر بیشترین و شهرستان تازه تاسیس رومشکان با ۲۹ سانتی متر پایین ترین سرانه ورزشی استان را دارند.

وی افزود: رشد متوازن و همه جانبه نیاز اصلی ورزش لرستان است و اداره کل ورزش وجوانان استان بدون توجه به مرزبندی طایفه ای و شهرستانی، علاوه بر پیگیری احداث، سالن مسابقاتی برای تمامی شهرستانهای استان، چند سالن چندمنظوره در «گلدشت شرقی» خرم آباد، روستای «حسن آباد کمالوند»، روستای «طالقان» زاغه و روستای «گلی جرد» ازنا را احداث می کند.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان همچنین از احداث استخر شنای شهرستان دوره چگنی، سکوی تماشاگران در شهرستانهای کوهدشت، الشتر، نورآباد و الیگودرز، سالن سقف کوتاه «گوشه پل» دورود، «بزنوید» الیگودرز، «مدآباد» ازنا، زمین چمن مصنوعی بزرگ در بروجرد الیگودرز و رومشکان، زمین چمن مصنوعی مینی در روستاهای «کاخه پهلوان کل» و «برزان» دورود، سالن شمشیر بازی و تیراندازی در خرم آباد و بروجرد، سالن سقف کوتاه محله «فلک الدین» خبر داد.

 عزیزپور افزود: تلاش خواهیم کرد با توجه به جمعیت و نیاز شهرستانها، تکمیل پروژه های در دست ساخت را نظارت و پیگیری کنیم.

وی با اشاره به اینکه دهکده  المپیک خرم آباد یکی از بزرگترین پروژه های استان لرستان است گفت: این پروژه کارشناسی نشده، در زمان مسئول وقت تربیت بدنی برای استان استارت زده شد و همین مسئله باعث شده این طرح به کندی و با مشکلات فراوانی روبرو شود.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان گفت: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی وزارت ورزش وجوانان کشور به همراه اداره کل راه و شهرسازی استان، مجری پروژه های مجموعه بوده و علی رغم مشکلات عدیده ایی که سر راه پیشرفت این طرح است، برخی از پروژه های آن فعال و در حال تکمیل است.

عزیزپور با اشاره به اینکه این طرح، مصوبه سفر رئیس جمهور وهیئت دولت به استان است گفت: برای این طرح ۲۳ پروژه تعریف شده که ۳ پروژه استادیوم ۱۵ هزار نفری، سالن دو و میدانی و سالن ژیمناستیک در دست ساخت بوده و ۳ پروژه نیز به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: سالن مسابقاتی خرم آباد که مجری ساخت آن شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بوده و از مطالبات جدی استان است با ظرفیت پنج هزار نفر در صورت تکمیل، بخشی از نیازهای اصلی استان و شهرستان خرم آباد را مرتفع می سازد.

کد مطلب 3828023

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