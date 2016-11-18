به گزارش خبرگزاری مهر، علی یاور عزیزپور در سخنانی سرانه فضای ورزشی لرستان را تقریبا ۵۵ سانتی متر عنوان کرد و اظهار داشت: شهرستان ازنا با ۹۳ سانتی متر بیشترین و شهرستان تازه تاسیس رومشکان با ۲۹ سانتی متر پایین ترین سرانه ورزشی استان را دارند.

وی افزود: رشد متوازن و همه جانبه نیاز اصلی ورزش لرستان است و اداره کل ورزش وجوانان استان بدون توجه به مرزبندی طایفه ای و شهرستانی، علاوه بر پیگیری احداث، سالن مسابقاتی برای تمامی شهرستانهای استان، چند سالن چندمنظوره در «گلدشت شرقی» خرم آباد، روستای «حسن آباد کمالوند»، روستای «طالقان» زاغه و روستای «گلی جرد» ازنا را احداث می کند.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان همچنین از احداث استخر شنای شهرستان دوره چگنی، سکوی تماشاگران در شهرستانهای کوهدشت، الشتر، نورآباد و الیگودرز، سالن سقف کوتاه «گوشه پل» دورود، «بزنوید» الیگودرز، «مدآباد» ازنا، زمین چمن مصنوعی بزرگ در بروجرد الیگودرز و رومشکان، زمین چمن مصنوعی مینی در روستاهای «کاخه پهلوان کل» و «برزان» دورود، سالن شمشیر بازی و تیراندازی در خرم آباد و بروجرد، سالن سقف کوتاه محله «فلک الدین» خبر داد.

عزیزپور افزود: تلاش خواهیم کرد با توجه به جمعیت و نیاز شهرستانها، تکمیل پروژه های در دست ساخت را نظارت و پیگیری کنیم.

وی با اشاره به اینکه دهکده المپیک خرم آباد یکی از بزرگترین پروژه های استان لرستان است گفت: این پروژه کارشناسی نشده، در زمان مسئول وقت تربیت بدنی برای استان استارت زده شد و همین مسئله باعث شده این طرح به کندی و با مشکلات فراوانی روبرو شود.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان گفت: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی وزارت ورزش وجوانان کشور به همراه اداره کل راه و شهرسازی استان، مجری پروژه های مجموعه بوده و علی رغم مشکلات عدیده ایی که سر راه پیشرفت این طرح است، برخی از پروژه های آن فعال و در حال تکمیل است.

عزیزپور با اشاره به اینکه این طرح، مصوبه سفر رئیس جمهور وهیئت دولت به استان است گفت: برای این طرح ۲۳ پروژه تعریف شده که ۳ پروژه استادیوم ۱۵ هزار نفری، سالن دو و میدانی و سالن ژیمناستیک در دست ساخت بوده و ۳ پروژه نیز به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: سالن مسابقاتی خرم آباد که مجری ساخت آن شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بوده و از مطالبات جدی استان است با ظرفیت پنج هزار نفر در صورت تکمیل، بخشی از نیازهای اصلی استان و شهرستان خرم آباد را مرتفع می سازد.