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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۲۱

یک هشتم نهایی جام حذفی؛

کار استقلال و صبای قم به وقت های اضافه کشیده شد

کار استقلال و صبای قم به وقت های اضافه کشیده شد

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و صبای قم در پایان نود دقیقه با تساوی به پایان رسید و کار به وقتهای اضافه کشیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال تهران و صبای قم در مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام حذفی عصر امروز جمعه در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید و کار به وقت های اضافه کشیده شد.

در این دیدار که با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم منصور پورحیدری آغاز شد تیم استقلال نیمه اول برتر از حریف خود بود و صاحب موقعیت هایی هم شد اما نتوانست از این برتری استفاده کند. ضمن اینکه این تیم به یک گل رسید که داور اعلام آفساید کرد.

در نیمه دوم هر چند سرعت بازی کمی بالاتر رفت اما بازهم دو تیم نتوانستند نمایش خوبی داشته باشند و تلاش هایشان برای باز کردن دروازه ها به جایی نرسید و دو تیم در پایان نود دقیقه به تساوی بدون گل رسیدند.

کد مطلب 3828028
رضا خسروي

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