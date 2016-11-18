نفت و گاز صدرنشین هفته دوم/ شکست فولاد و مس کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از بیست و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان ایران طی روز پنجشنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ آبان ماه با برگزاری ۵ دیدار در شهرهای مختلف کشورمان پیگیری شد.

در اولین دیدار این هفته پنجشنبه شب تیم نیروی زمینی تهران میهمان تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان بود. در این دیدار نزدیک تیم نیروی زمینی موفق شد با نتیجه ۲۰ بر ۱۹ تیم فولاد را متحمل اولین شکست خانگی اش کند.

امروز جمعه نیز این رقابت ها با برگزاری چهار دیدار در شهرهای کاشان، ارومیه، بافق و سبزه وار دنبال شد.

در رقابت های امروز شهرداری کاشان با بهره از ملی پوشان خود توانست تیم هپکو را از پیش رو بردارد. نفت و گاز گچساران میزبان خود توسعه عمرتن بافق را مغلوب کند.

دو تیم جدید بی تای سبزه وار و نماینده استان فارس نیز در این هفته اولین رقابت خود را در مسابقات لیگ برتر تجربه کردند. این دیدار با برتری نماینده سبزه وار به اتمام رسید.

در آخرین دیدار این هفته شهرداری ارومیه توانست تیم مطرح مس کرمان را شکست دهد.

نتایج کامل این هفته از رقابت ها به این شرح است:

بیتای سبزه وار ۲۶- نوین مهر پارسه مرودشت ۲۵

توسعه عمران بافق ۲۹ – نفت و گاز گچساران ۳۵

شهرداری ارومیه ۲۷- صنعت مس کرمان ۲۵

شهرداری کاشان ۲۲- هپکو اراک ۲۱

در پایان این هفته از رقابت ها تیم نفت و گاز گچساران با کسب ۲ بر و ۴ امتیاز صدرنشینی این رقابت ها را برای هفته دوم حفظ کرد.

تیم شهرداری کاشان با کسب یک پیروزی و یک تساوی و سه امتیاز در رده دوم قرار دارد.

صنعت مس کرمان با کسب یک برد و با یک شکست و با تفاضل گل در رده سوم ایستاده است.

شهرداری ارومیه نیز با یک برد، یک باخت با تفاضل گل کمتر در رده چهارم قرار گرفته است.