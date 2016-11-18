به گزارش خبرنگار مهر، عبدالنبی یوسفی جمعه‌شب در آیین افتتاح و بهره‌برداری بخش‌های مختلف بیمارستان کنگان با حضور وزیر بهداشت اظهار داشت: در دولت تدبر و امید گام‌های مهم و موثر در حوزه سلامت برداشته شده است.

وی با اشاره به اینکه تحول در نظام سلامت به معنای واقعی ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته ۴۰۰ هزار مراجعه به بیمارستان کنگان انجام شد و امسال پیش بینی ۶۰۰ هزار مراجعه در این بیمارستان می‌شود.

فرماندار کنگان با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای توسعه زیرساخت‌های درمانی در این شهرستان، بیان کرد: با عنایت دانشگاه و مجموعه استان، کنگان قطب درمانی جنوب استان می‌شود.

وی با اشاره به حجم بالای مراجعه و حضور صنعت نفت، تصریح کرد: با وجود توسعه ایجادشده در زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی این شهرستان، امکانات موجود باز هم پاسخگو نیست.

یوسفی با اشاره به اینکه شهرداری و شورای شهر کنگان ۱۰ هکتار زمین به حوزه سلامت داده است، افزود: امید است با نگاه ویژه وزیر بهداشت، بیمارستان ۲۵۰ تخت خوابی در کنگان ایجاد شود.

وی گفت: با این کار کلینک و درمانگاه‌های متعدد ایجاد می‌شود و نیروی انسانی و پزشکان متخصص نیز تامین شود؛ با این کار مردم بیشتر قدردان دولت خواهند بود.