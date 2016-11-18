به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی امروز جمعه با حضور در موکب امام رضا علیه السلام و در جمع زائران اربعین به ایراد سخنرانی پرداخت.

آیت الله ابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه پیاده روی اربعین یکی از بی‌نظیر ترین وقایع جهان اسلام است، اظهار کرد: پیاده روی اربعین از لحاظ کمی و کیفی در جهان بی نظیر بوده و همانندی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه گروه های ترویستی و داعش می خواهند مراسم اربعین باشکوه برگزار نشود، گفت: داعش در سامرا عملیات تروریستی انجام دادند تا بذر هراس و دلهره در دل مسلمانان بکارند ولی نتوانستند به هدف شوم خود دست یابند و مسلمانان پرشور تر از همیشه در این مراسم حضور دارند.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: رسانه‌های غربی و رسانه‌های وابسته به استکبار جهانی در اخبار خود به بزرگ‌ترین تجمع بشری در عراق اشاره ای نمی کنند.