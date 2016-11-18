۱۵هزار هلیم گالیکشی بین زائران اربعین توزیع شد

رضا جعفری در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به کربلا معلی، با اشاره به حضور شهروندان گالیکشی در موکب گلستان، اظهار کرد: شهروندان گالیکشی موکب گلستان از ابتدای حضور خود در کربلای معلا اقدام به پخت هلیم مخصوص شهرستان گالیکش کردند و طی پنج روز بیش از ۱۵ هزار هلیم را بین زائران اربعین حسینی توزیع کردند.

وی همچنین از حضور نانوایان شهرستان مینودشت در این موکب خبرداد و بیان کرد: مینودشتی ها با احداث نانوایی در موکب گلستان روزانه بیش از ۶هزار نان برای زائران پخت می کنند.

جعفری از توزیع بیش روزانه بیش از دو هزار وعده غذایی در هر نوبت خبرداد و گفت: طی پنج روز اول فعالیت موکب، حدود ۲۱هزار در اسکان یافتند و به حدود هزار و ۵۰۰ نفر هم خدمات درمانی ارائه شد.

وی با بیان این که ۱۲ کامیون از نذورات مردمی به کربلا ارسال شده است، خاطرنشان کرد: گلستانی ها با ارسال اقلامی مانند مواد غذایی، گوشت، مرغ، رب، حبوبات، آب معدنی، موکت، سوخت، سماور و غیره در خدمت رسانی به عاشقان حسینی سهیم شدند.

رئیس موکب گلستان با یادآوری این که تمام محموله های ارسالی مردم گلستان در کربلا تخلیه شده است، گفت: خدمات ارائه شده در موکب گلستان شامل اسکان، پذیرایی در سه وعده غذایی، سرو ۲۴ ساعته چای، سرویس بهداشتی، حمام، خدمات درمانی و ارائه کمک های صلواتی مانند خیاطی، آرایشگاه و غیره است.

گفتتنی است، گلستان دارای دو موکب اصلی و فرعی در ابتدای کربلا و در منطقه شارع البغداد، بین عمود ۱۴ و ۱۳ است.