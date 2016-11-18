اهالی محله کجوار خواستار رفع بوی نامطبوع پالایشگاه تبریز شدند

به گزارش خبرنگار مهر،روستای کجوار که حالا تبدیل به یکی از مناطق حاشیه ای شهر تبریز شده و یکی از مناطق مهاجر پذیر تبریز نیز محسوب می شود این روزها حال خوشی ندارد.

جریان پخش بوی نامطبوع در منطقه کجوار تبریزسال هاست که گریبان گیر مردم این منطقه شده است و اهالی منطقه کجوار به جهت نزدیک بودن به پالایشگاه تحت تاثیر فراوان این بو هستند.

اما سال گذشته برخی از مسئولان از رفع کامل بوی نامطبوع متصاعد شده در پالایشگاه تبریز خبردادند و اقدامات زیادی در احصاء این مشکل انجام دادند اما بازهم مردم با انتشار مجدد بوی بد مواجه شدند که امروز مردم خواستار حل این مشکل شدند.

خبرگزاری مهر برای بررسی ابعاد بیشتر این مسئله زیست محیطی با فرماندار کلانشهر تبریز گفتگویی را ترتیب داد.

نارضایتی اهالی منطقه کجوار ناشی از بوی نامطبوع پالایشگاه است

رحیم شهرتی فر در گفتگو با خبرنگار مهردر خصوص اعتراض مردمی اهالی منطقه کجوار گفت: صبح امروز اخباری مبنی برپخش بوی نامطبوع پالایشگاه تبریزبه فرمانداری تبریز اطلاع داده شد و بنده در این صحنه حضور یافته تا به درخواست ها رسیدگی شود.

وی افزود: در این بازدید شکایت و گلایه های اهالی منطقه کجوار ناشی از بوی نامطبوع پالایشگاه تبریز به اطلاع مسئولین رسانده شد.

فرماندار تبریز ادامه داد: به منظور کاهش آلایندگی هوای این منطقه باید نهایت تلاشمان را در این خصوص انجام دهیم و در این راستا فردا به همراه مدیران پالایشگاه و محیط زیست از پالایشگاه تبریز بازدید کرده تا مشکل اساسی این منطقه را از نزدیک بررسی کنیم.