به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان پس از پیروزی تیمش برابر صبا در ضربات پنالتی به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: این برد را به خانواده پورحیدری تقدیم می کنیم. ما در رختکن هم بهم قول داده بودیم که این بازی را ببریم و به خانواده پورحیدری تقدیم کنیم.

وی در مورد پیروزی سخت تیمش برابر حریف گفت: تیم صبا خیلی خوب کار کرد و من از بازیکنانم خواسته بودم که با صبر و حوصله بازی کنند. تمام شانس هایمان برای رسیدن به گل را امتحان کردیم اما دفاع صبا خوب و فشرده بود. 30 ثانیه مانده به پایان بازی می توانستیم برنده شویم اما قربانی توپ را به گل تبدیل نکرد.

منصوریان ادامه داد: ما در این دیدار چند ستاره خود را نداشتیم و این بازی نشان داد که ساختار تیمی ما خوب شده است. جوان هایی که در این بازی حضور داشتند خوب کار کردند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد وقت تلف کردن دروازه بان تیم صبا گفت: من در این مورد ورود نمی کنم. آقا صمد یکی از بهترین های استقلال است. من فحاشی در فوتبال را نمی پسندم. در اهواز هم به من فحاشی می کنند اما این روزها بالاخره تمام می شود. من لک را خیلی دوست دارم اما کاری که بین دو نیمه کرد شایسته نبود و هواداران استقلال را تحریک کرد. توقع داشتم حامد سرش را پایین بیندازد و به رختکن برود. باید به این هواداران باید احترام گذاشت. دوست ندارم هواداران ما این موضوع را ادامه دهند.

علیرضا منصوریان در مورد بازیکنان مصدومی که در تیمش وجود دارد گفت: برای بازیهای لیگ خسرو حیدری و کاوه رضایی را در خدمت خواهیم داشت اما ووریا غفوری چند هفته دیگر به ما ملحق خواهد شد و مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.