سامانه بارشی سرد وارد گلستان شد/ احتمال یخبندان مسیرهای کوهستانی

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه سرد بارشی که از چند روز گذشته اطلاعیه ورود آن به استان گلستان توسط اداره کل هواشناسی استان صادرشده بود، از عصر جمعه با بارش ملایم باران در برخی شهرهای گلستان مانند آق‌قلا، گمیشان، اینچه برون، گرگان و... فعالیت خود را آغاز کرد.

به گفته کارشناسان هواشناسی و براساس الگوهای پیشیابی، این سامانه کم فشار ترکیبی (مدیترانه- سودان لو)، این توده هوای سیبری تقویت شده به تدریج تا روز سه شنبه دمای هوای گلستان را بین ۱۶ الی ۱۸ درجه کاهش می‌دهد.

رعد و برق، وزش نسبتاً شدید باد، ریزش برف در نواحی سردسیر، مه غلیظ و یخبندان ره آورد این سامانه سرد برای گلستان خواهد بود و همچنین به دلیل وقوع یخبندان پدیده مه غلیظ اختلال در تردد برخی معابر عمومی به ویژه جاده‌های کوهستانی، خسارت به باغات مناطق کوهپایه‌ای استان دور از انتظار نخواهد بود.

در همین راستا، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی گلستان به مسافران هشدار داد از سفرهای غیرضروری خصوصاً در مناطق کوهستانی خودداری کنند.

سرهنگ علی عبدی در اخطاریه صادر شده، از رانندگان خواست به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی احترام گذاشته و از هرگونه عجله و شتاب خودداری کنند همچنین مسافرانی که قصد عبور از مناطق کوهستانی استان را دارند مجهز به وسایل گرمازا باشند.