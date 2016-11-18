ذوب آهن با عبور از ماشین سازی به گسترش فولاد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم ذوب آهن اصفهان و ماشین‌سازی تبریز عصر امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد که بازی در ۹۰ دقیقه با نتیجه مساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید تا بازی به وقت‌های اضافه کشیده شود و در نهایت تیم ذوب آهن در آخرین دقیقه وقت اضافه یعنی در دقیقه ۱۲۰ گل پیروزی را زد تا ۳ بر ۲ پیروز شود.

بنگستون دقیقه ۱۵، محمدرضا حسینی دقیقه ۵۶ و رضا شکاری دقیقه ۱۲۰ برای ذوب آهن امین قاسمی نژاد دقیقه ۵۶ و ۷۷ برای ماشین‌سازی گل زدند.

ذوب آهن در مرحله بعد به مصاف گسترش فولاد تبریز خواهد رفت.