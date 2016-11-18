  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۰۵

یک هشتم نهایی جام حذفی؛

ذوب آهن با عبور از ماشین سازی به گسترش فولاد رسید

ذوب آهن با عبور از ماشین سازی به گسترش فولاد رسید

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با برتری برابر تیم ماشین سازی تبریز ه مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم ذوب آهن اصفهان و ماشین‌سازی تبریز عصر امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد که بازی در ۹۰ دقیقه با نتیجه مساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید تا بازی به وقت‌های اضافه کشیده شود و در نهایت تیم ذوب آهن در آخرین دقیقه وقت اضافه یعنی در دقیقه ۱۲۰ گل پیروزی را زد تا  ۳ بر ۲ پیروز شود.

بنگستون دقیقه ۱۵، محمدرضا حسینی دقیقه ۵۶ و رضا شکاری دقیقه ۱۲۰   برای ذوب آهن امین قاسمی نژاد دقیقه ۵۶ و ۷۷ برای ماشین‌سازی گل زدند.

ذوب آهن در مرحله بعد به مصاف گسترش فولاد تبریز خواهد رفت.

کد مطلب 3828070
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها