افزودن ۱۸ گیت خروجی در بخش اتباع خارجی/۳۰۰ هزار زائر برگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی عصر امروز جمعه در جریان بررسی آخر وضعیت مرز شلمچه به لحاظ اجرای تمهیدات اندیشیده شده برای بازگشت زائران از عراق اظهار کرد: از فرماندار خرمشهر خواسته شد در یک برنامه ریزی مناسب و با افزایش گیت های خروجی زمینه تردد سهل و روان اتباع خارجی را مهیا کند که برای این منظور ۱۸ گیت دیگر افزوده شد.

وی افزود: از آنجایی که تعداد زائران ایرانی کمتر شده لذا می توان گیت های بیشتری را با بخش اتباع خارجی اختصاص داد تا این کار روان تر انجام شود.

مرزهای شلمچه و چذابه باز است

استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: مرزهای شلمچه و خوزستان باز است، در شلمچه با توجه به تمهیداتی که اندیشیده شد حداقل دو برابر ظرفیت امکان ارائه خدمات به زائران وجود دارد ضمن آنکه در چذابه نیز مشکل خاصی نداریم و امکانات به خوبی ارائه می شود.

شریعتی تصریح کرد: هیچ مسئله خاصی وجود ندارد، هماهنگی ها و برنامه ریزهای خاص برای بازگشت زائران به شهرهایشان از دو مرز شلمچه و چذابه طی جلسات مرتب و مستمر اندیشیده شده است.

وی گفت: در شلمچه ۶۰۰ اتوبوس برای انتقال زائران آماده است، پنج رام قطار، ۷۰ اتوبوس خط واحد آماده انتقال زائران به پارکینگ ها هستند و در چذابه نیز امکانات لازم مهیا است.

شریعتی افزود: در هفت کیلومتر از دیروز شروع به احداث جاده کرده ایم که ظرف سه روز آینده در حد قابل استفاده آماده می شود، با این کار از ابتدای مرز می توانیم اتوبوسهایی را که به سمت استانهای فارس، هرمزگان، کرمان بوشهر می رود از اتوبوسهایی که به سمت تهران، مرکزی ، قم و لرستان و سایر مقاصد می روند را از یکدیگر جدا کنیم؛ پیشتر این مسیرها در ۱۶ کیلومتر بایکدیگر مشترک بودند که سبب ایجاد ترافیک شدید می شد.

استاندار خوزستان اضافه کرد: با احداث این هفت کیلومتر در واقع هم ۹ کیلومتر راه را کم کرده ایم و هم از بدو آن مسیر را جدا می کنیم تا زائران با ترافیک کمتری مواجه شده و رضایتمندی بیشتری را داشته باشند ضمن آنکه ما نیز بتوانیم خدمتی را که در حد توان و در شان زائران است را ارائه و رضایت آنان را جلب کنیم.

عبور از مرز بدون ویزا مطلقا ممنوع است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه عبور از مرزهای شلمچه و چذابه بدون ویزا مطلقا ممنوع است، گفت: هیچ اقدامی برای افراد فاقد ویزا و گذرنامه برای عبور آنان به عراق نمی شود، عراقی ها به هیچ عنوان حاضر به پذیرش این افراد نیستند و از این بابت ما هم شرمنده و معذوریم، علت بسته شدن مرز مهران نیز به همین دلیل بوده، اما در شلمچه و چذابه این مسئله کنترل شده و تمامی امور با دقت دنبال می شود و مشکلی از این بابت نیست اما از پذیرش زائران بدون ویزا و گذرنامه معذوریم.

عبور یک میلیون و ۱۰۰ هزار زائر از مرزها

شریعتی افزود: تاکنون حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار زائر از دو مرز شلمچه و چذابه به عراق سفر کرده اند که ۳۰۰ هزار نفر آنان پس از زیارت حرم اباعبدالله الحسین تاکنون به کشور بازگشته اند

به گفته استاندار خوزستان، از تعداد کل زائران سفر کرده به عراق ۶۰۰ هزار نفرشان از شلمچه خارج شدند که شامل اتباع خارجی نیزمی شود و ۴۷۰ هزار نفر نیز از چذابه به کربلا رفته اند.

شریعتی بیان کرد: آمادگی کامل برای بازگشت زائران اربعین به کشور و ازمرزهای شلمچه و چذابه را داریم ، چنانچه مرز مهران بسته باشد باز ما برای جبران آن تمهیدات لازم را اتخاذ کرده ایم، که امید است با آبرو و در شان جمهوری اسلامی خدمات لازم به زائران ارائه شود.

وی تصریح کرد: خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی برگ زرین و درخشان دیگری در پرونده نظام مقدس جمهوری اسلامی است که همه اینها از الطاف الهی ، دعای مقام معظم رهبری و درایت ریاست جمهور است که در قابل خدمات به زائران اربعین ارائه شده می شود.

به گفته استاندار خوزستان، خدمات تا پنج روز پس از اربعین به زائران اباعبدالله الحسین ارائه می شود.