امیدوارم روزی «آرمیده» را بر سکوی المپیک ببینیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، دمسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان با بیان این مطلب افزود: در سالن خانه کشتی حضور دارم که ابتدا خاطرات خوب این کشتی گیر نوجوانمان را گرامی بداریم و همچنین از وی که با یک حریف خیلی سرسخت و با یک بیماری صعب العلاج دست و پنجه نرم می کند تجلیل بعمل آوریم.

وی ادامه داد: امیدوارم هستیم که آرمیده انشاء اله بتواند در این مبارزه پیروز بشود و ما همانطوری که در عیادت از وی در بیمارستان گفتم، بتوانیم روزهایی را ببینیم که ابوالفضل آرمیده روی سکوهای المپیک ایستاده و به امید خدا همه باید دعا بکنیم که این اتفاق بیافتد.

وزیر ورزش و جوانان در مورد مسابقات روز جهانی کودک تصریح کرد: مسابقاتی که در حال برگزاری است، بعنوان یک حرکت پایه ای و اساسی برای کشورهایی که بهرحال قدرت کشتی دنیا هستند محسوب می شود.

وی افزود: ایران یکی از مهمترین قطب های کشتی دنیا در طول تاریخ بوده و هست و کشتی با گوشت و پوست و خون این مردم آمیخته شده است و همیشه این قلب تپنده درون استان های مختلف و شهرهای مختلف در حرکت در می آید.

دکتر سلطانی فر در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارهستیم که بتوانیم با کارهای خوبی که در فدراسیون کشتی در رده های سنی مختلف انجام می شود پشتوانه های خیلی خوبی را برای رده های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان داشته باشیم و انشاء اله بتوانیم همواره در مسابقات آسیایی، جهانی و المپیک جایگاه های برتر را کسب نماییم.