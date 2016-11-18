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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۱۶

وزیر ورزش و جوانان:

امیدوارم روزی «آرمیده» را بر سکوی المپیک ببینیم

امیدوارم روزی «آرمیده» را بر سکوی المپیک ببینیم

مسعود سلطانی فر گفت: برای تجلیل از ابوالفضل آرمیده که این روزها با یک حریف سرسخت مبارزه می کند به سالن کشتی آمده ام.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، دمسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان با بیان این مطلب افزود: در سالن خانه کشتی حضور دارم که ابتدا خاطرات خوب این کشتی گیر نوجوانمان را گرامی بداریم و همچنین از وی که با یک حریف خیلی سرسخت و با یک بیماری صعب العلاج دست و پنجه نرم می کند تجلیل بعمل آوریم.

وی ادامه داد: امیدوارم هستیم که آرمیده انشاء اله بتواند در این مبارزه پیروز بشود و ما همانطوری  که در عیادت از وی در بیمارستان گفتم، بتوانیم روزهایی را ببینیم که ابوالفضل آرمیده روی سکوهای المپیک ایستاده و به امید خدا همه باید دعا بکنیم که این اتفاق بیافتد.

وزیر ورزش و جوانان در مورد مسابقات روز جهانی کودک تصریح کرد: مسابقاتی که در حال برگزاری است، بعنوان یک حرکت پایه ای و اساسی برای کشورهایی که بهرحال قدرت کشتی دنیا هستند محسوب می شود.

وی افزود: ایران یکی از مهمترین قطب های کشتی دنیا در طول تاریخ بوده و هست و کشتی با گوشت و پوست و خون این مردم آمیخته شده است و همیشه این قلب تپنده درون استان های مختلف و شهرهای مختلف در حرکت در می آید.

دکتر سلطانی فر در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارهستیم که بتوانیم با کارهای خوبی که در فدراسیون کشتی در رده های سنی مختلف انجام می شود پشتوانه های خیلی خوبی را برای رده های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان داشته باشیم و انشاء اله بتوانیم همواره در مسابقات آسیایی، جهانی و المپیک  جایگاه های برتر را کسب نماییم.

کد مطلب 3828085
رضا خسروي

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