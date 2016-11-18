علی غیاثی ندوشن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای رونق بخشیدن به کتاب و کتابخوانی در استان یزد، در تلاش برای اجرای برنامه های مختلف هستیم و یکی از این برنامه‌ها، برگزاری جشنواره ایده های برتر کتاب است.

وی بیان کرد: برنامه ریزی های لازم برای برگزاری این جشنواره انجام شده و به زودی فراخوان آن اعلام می شود.

مدیرکل ارشاد استان یزد بیان کرد: از نفرات برگزیده و دارندگان ایده های برتر این جشنواره، در مراسمی که اواخر امسال در نمایشگاه استانی کتاب برگزار می‌شود، تجلیل خواهد شد.

غیاثی ندوشن همچنین با اشاره به برگزاری طرح های عیدانه، تابستانه و پاییزه کتاب عنوان کرد: اکنون طرح پاییزه کتاب در حال برگزاری است و ۱۸ کتابفروشی در مرکز استان و برخی دیگر از شهرستان ها در این طرح شرکت کرده اند.

وی افزود: این کتابفروشی ها تا ۲۷ آذرماه، کتاب‌های عمومی خود را با ۳۰ درصد و کتابهای کودک را با ۳۵ درصد تخفیف به علاقمندان عرضه خواهند کرد.

غیاثی ندوشن تصریح کرد: در طرح‌های پاییزه و عیدانه کتاب در یزد، حدود ۵۳۰ میلیون تومان کتاب به فروش رفت که امیدواریم طرح پاییزه نیز با استقبال مواجه شود.