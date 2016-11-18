صدور ویزا در خوزستان پایان یافت

ناصر حویزاوی در گفت وگو با خبرنگار مهر مستقر در مرز شلمچه اظهار کرد: سفارت عراق جمع کرد و فردا می روند و دیگر به هیچ عنوان امکان صدور ویزا وجود ندارد.

وی عنوان کرد: برای افرادی که بدون ویزا به مرز مراجعه کرده اند بهترین راه بازگشت است چرا که بنا به گفته مدیر حج و زیارت کشور تنها در برخی شهرها و مشخصا تهران امکان صدور ویزا وجود دارد و دیگر در هیچ کجا ویزا صادر نمی شود.

مدیرکل حج و زیارت خوزستان در ادامه از صدور بیش از ۲ میلیون ویزا در کشور خبر داد و گفت: یک میلیون و ۷۰۰ هزار ویزا توسط سامانه سماح صادر شده و حدود ۷۰۰ ویزا نیز به صورت آزاد صادر شد که جمع کل آنها به بیش از ۲ میلیون ویزا می رسد.

حویزاوی همچنین به آمار صدور ویزا در خوزستان اشاره کرد و افزود: در خوزستان ۱۸۸ هزار و ۴۶۴ ویزا توسط ثبت نام در سامانه سما صادر شده و به صورت آزاد نیز صدور ویزا داشته ایم.

وی در پایان به اتباع خارجی ساکن خوزستان که مدارکشان مشکل داشته نیز پیشنهاد داد که به اداره اتباع خارجه استانداری برای رفع مشکل مراجعه کنند.