۳۶هزار مسافر در شاهرود جابجا شدند/ اجرای طرح ویژه زائران حرم رضوی

حسین صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال جاری ۳۶ هزار و ۱۱۵ سفر از طریق پایانه ها انجام شده و طی آن ۳۰۹ هزار و ۱۰۷ مسافر جا به جا شده اند، افزود: در شش ماهه نخست سال جاری تعداد ۱۵۱ هزار و ۳۹۶ مسافر با هشت هزار و ۴۱۵ دستگاه اتوبوس، ۷۴ هزار و ۹۹۸ نفر مسافر توسط شش هزار و ۶۴۲ دستگاه مینی بوس و ۸۲ هزار و ۷۱۳ مسافر از طریق ۲۱ هزار و ۵۸ دستگاه سواری جابجا شده اند.

وی افزود: از نظر جابه جایی بار تناژ باید گفت یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۳۲۲ در سال گذشته جابجا شد که این میزان در شش ماهه نخست سال جاری یک میلیون و ۱۷۲ هزار و ۹۳۶ است و می توان گفت از نظر تناژ حمل کالا ۱۰.۱ درصد کاهش بار را تا امروز شاهد هستیم.

طرح ویژه زائران حرم رضوی

رئیس حمل و نقل و پایانه های شاهرود با بیان اینکه طرح ویژه مسافران سالروز وفات پیامبر اکرم(ص) در شاهرود اجرایی خواهد شد، گفت: مسافران عبوری شاهرود به سمت مشهد مقدس در اربعین سال جاری نسبت به سال گذشته قریب به دوبرابر افزایش داشتند لذا ما پیش بینی می کنیم این روند در سالروز وفات پیامبر(ص) نیز تداوم یابد لذا طرح ویژه خدمترسانی به زائران رضوی در سالروز وفات پیامبر(ص) ادامه خواهد داشت و بر طبق این طرح، تمام پایانه های شاهرود در آمادگی کامل برای تحت پوشش قرار دادن اتوبوس های بین راهی در طول ۲۴ ساعت شبانه روز قرار دارد و هیچ یک از زائران امام رضا(ع) در راه نخواهند ماند.

صادقی در ادامه با بیان اینکه دو اتوبوس و ۱۵ دستگاه تریلی تک و جفت به صورت رایگان در اختیار مراسم اربعین حسینی قرار گرفت، تصریح کرد: اتوبوس هایی که از پایانه های استان سمنان به سمت کربلا اعزام شدند در سرویس رفت و برگشت سرویس دهی به مسافران را انجام می دهند و قصد داریم از همین اتوبوس ها در تردد زائران رضوی نیز در هفته آتی بهره گیریم.

وی افزود: در برپایی هرچه باشکوه تر مراسم اربعین تمام شرکت های حمل و نقل مسافربری بسیج شدند طی جلساتی که از قبل برگزار شد دو شرکت به عنوان سرگروه انتخاب و مقرر شد بقیه شرکت ها برای تامین اتوبوس مسافران با این دو شرکت هماهنگ گام بردارند و می توان اذغان داشت مشکلی به لحاظ حمل و نقل مسافر درطی مسیر وجود نخواهد داشت.

۱۴۲۰ کلاه ایمنی اهدایی به راکبان موتورسیکلت روستایی

رئیس حمل و نقل و پایانه های شاهرود با بیان اینکه یک هزار و ۴۲۰ کلاه ایمنی به راکبان موتورسوار دارای گواهینامه در سطح روستاها اهدا شده است، ابراز داشت: از ابتدای سال جاری با همکاری دهیاری ها و بخشداری ها، پلیس راه و نماینده سازمان پایانه ها با برگزاری کلاس هاس آموزشی رایگان یک ساعته و اهدای کلاه ایمنی به موتورسیکلت داران تلاش شد تا فرهنگ سازی نسبت به ایمن سازی و تردد موتور سواران در جاده ها افزایش یابد.

صادقی در ادامه توضیح داد: درحال حاضر اکثر موتورسیکلت داران در روستاها از کلاه ایمنی استفاده می کنند که در بسیاری از موارد این کلاه ها توانست خطر مرگ حتمی را از راکبان موتورسیکلت دور کند با توجه به تعدادی که دهیار اعلام می کند به همان میزان کلاه ایمنی رایگان نیز در اختیار روستایی ها قرار می گیرد و امیدواریم با استفاده عموم مردم از کلاه ایمنی بتوانیم مرگ های ناشی از ضربه مغزی را به صفر برسانیم.

وی افزود: کارکنان حمل و نقل پایانه ها خادم امام رضا(ع) و خادم امام حسین(ع) هستند و از این رو برای خدمت رسانی بر خود افتخار می کنیم و زمانی مسافری که از این مسیر تردد می کند با خوشحالی به مقصد برسد خرسندی ما از عملکرد پایانه ها خواهد بود با تعامل مطلوبی که با شرکت های مسافربری با استان و شهرهای همجوار انجام شده است داد و ستد خوبی برای جابه جایی اتوبوس بین استان ها وجود دارد و نظارت خاصی بر آنها حاکم است.

تعمیرات تنها پل عابر پیاده بسطام در دستور کار پایانه ها

رئیس حمل و نقل و پایانه های شاهرود به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اصلاح تنها پل هوایی بسطام، پاسخ داد: پل هوایی عابر پیاده بسطام با نقص های فنی مانند شکستگی پایه های پل روبرو است و امکان استفاده از آن وجود ندارد امیدواریم با مکاتبات اداری وهمکاری بهره بردار سازه این نواقص در اسرع وقت انجام شود این امر در برنامه کاری حمل و نقل و پایانه های شاهرود قرار داد و امیدواریم به زودی حامل پیام خوش برای اهالی بسطام باشیم.

صادقی درباره ناوگان اتوبوس رانی توضیح داد: باتوجه به استقبال بسیار خوبی که از سرویس های جدید اتوبوس در پایانه ها صورت می گیرد دو دستگاه اتوبوس وی. آی. پی به شرکت های مسافری اضافه شد که در حال حاضر درمراسم های مختلف از جمله اربعین حسینی از آنها استفاده می شود همچنین برای رفاه بیشتر مسافران برخی از اتوبوس های ویژه را نیز به وی آی پی تبدیل و ساعت های وی. آی. پی افزایش داده شد امیدواریم تا پایان سال بتوانیم چند دستگاه وی. آی. پی دیگر نیز به این خطوط اضافه کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مدارس حاشیه راه ها و نحوه تعامل با این بخش، پاسخ داد: در کل استان سمنان ۶۰ و در شاهرود ۴۵ مدرسه در مسیر حاشیه راه ها و جاده ها قرار دارد و با توجه به خطر آفرین بودن مسیر برای کودکان با استفاده از وسایل کمک آموزشی، تدریس مباحث ترافیکی و دیوار نویسی و استفاده از تئاترهای نمایشی تلاش شد تا با آموزش و فرهنگ سازی در کودکان بتوانیم حوادث جاده ای در محورهای تردد خودروها را کاهش دهیم.

برای نوروز برنامه ویژه داریم

رئیس حمل و نقل و پایانه های شاهرود با بیان اینکه در ماه گذشته به ۱۵ اتوبوس در راه مانده سرویس کمکی ارسال شد، ابراز داشت: اربعین به صورت خود جوش است ومردم باهرنوع وسیله نقلیه سفر می کنند و به این موضوع که آیا این اتوبوس ها از امکانات لازم برخوردار است یا خیر استفاده و متاسفانه در راه می مانند این اتوبوس ها که اغلب از از استان های همجوار در محورهای استان در تردد هستند زمانی با نقص فنی مواجه می شوند اتوبوس های کمکی در مبدا و مقصد به مسافران کمک خواهند کرد.

صادقی درباره برنامه های حمل و نقل و پایانه ها درباره سفرهای نوروز، توضیح داد: معمولا دو ماه مانده به نوروز ستادی تشکیل می شود که بتواند حمل و نقل و اتوبوس های در راه مانده را سامان بخشی کند باتوجه به اینکه چند نقطه به شاهرود متصل می شود اکثریت در راه مانده ها در حوزه پهناور استان سمنان و به خصوص شاهرود استقرار پیدا می کنند محور سبزوار بیشترین تعداد اتوبوس در راه مانده را دارد طبق همکاری و تعاملی که پلیس راه با پایانه ها دارد شرکت های مسافربری در ایام عید در کل سال به صورت اماده باش هستند تا جابه جایی مسافران را انجام دهند.

وی افزود: در سفر ریاست جمهوری ۱۶۹ دستگاه اتوبوس در دیدار ریاست جمهوری تهیه و در اختیار مردم قرار گرفت پایانه ها و حمل و نقل در تمام طول سال ایام اربعین حسینی، دهه آخر صفر، ایام نوروز در جابه جایی مسافران تمام همت و تلاش خود را به کار می گیرد.