  1. استانها
  2. ایلام
۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۵۶

رئیس پلیس راهور ناجا:

جاده مهران-ملکشاهی برای سهولت در تردد زائران آماده است

جاده مهران-ملکشاهی برای سهولت در تردد زائران آماده است

ایلام-رئیس پلیس راهور ناجا گفت: جاده مهران-ملکشاهی برای سهولت در تردد زائران آماده است.

به گزارش خبرنگار مهر،  سردار تقی مهر در بازدید از ازمسیرهای مهران، ملکشاهی به سمت ایلام گفت: به علت یک طرفه شدن جاده مهران-ایلام، مسیر دیگری نیز برای بازگشت زوار جاده مهران - ملکشاهی - ایلام در نظر گرفته شده است و زوار به سهولت می توانند از این مسیر تردد کنند.

وی عنوان کرد: این مسیر باید در ساله های آینده استاندارسازی شود تا حجم ترافیک محور ایلام-مهران کمتر شود.

مهری افزود: مسئولان استان می توانند برنامه ریزی برای سال های آینده روی این محور داشته باشند تا تردد زائران در استان تسریع داده شود.

کد مطلب 3828113

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها