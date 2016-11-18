جاده مهران-ملکشاهی برای سهولت در تردد زائران آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی مهر در بازدید از ازمسیرهای مهران، ملکشاهی به سمت ایلام گفت: به علت یک طرفه شدن جاده مهران-ایلام، مسیر دیگری نیز برای بازگشت زوار جاده مهران - ملکشاهی - ایلام در نظر گرفته شده است و زوار به سهولت می توانند از این مسیر تردد کنند.

وی عنوان کرد: این مسیر باید در ساله های آینده استاندارسازی شود تا حجم ترافیک محور ایلام-مهران کمتر شود.

مهری افزود: مسئولان استان می توانند برنامه ریزی برای سال های آینده روی این محور داشته باشند تا تردد زائران در استان تسریع داده شود.