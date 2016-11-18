به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی، امروز جمعه پس از ورود به کربلا و زیارت حرم حضرت سیدالشهدا(ع) با حجت الاسلام نجفی روحانی مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درعراق و مسئول کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین دیدار و گفت وگو کرد.

وی که همراه با دیگر زائران در پیاده روی بزرگ اربعین حسینی از نجف تا کربلا کرده بود، همایش اربعین را بی نظیر توصیف کرد و گفت: برای برگزاری این همایش بزرگ مردمی، باید تدابیر بیشتری صورت بگیرد.

جلیلی بر استفاده بهتر و بیشتر از بستر اربعین تاکید کرد و اظهارداشت: اربعین باید از نگاه جامعه شناسی، فرهنگی و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به لزوم پرداختن پر رنگ به جلوه های همایش اربعین در رسانه ها افزود: متاسفانه رسانه ها گاهی به یک اتفاق بی اهمیت به حدی می پردازند و بزرگ نمایی می کنند که همه تصمیمات و برنامه ها تحت تاثیر آن خبر قرار می گیرد؛ اما امروز رسانه های جهان این حرکت عظیم را نادیده گرفته اند.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی همچنین یادی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس کرد و با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، گفت: روزی رزمندگان آرزوی زیارت حضرت سیدالشهدا را داشتند و از آن به عنوان یک رویا یاد می کردند؛ اما این رویا امروز به واقعیت پیوست.