نفرات برتر تنیس روی میز جوانان کشور در اراک شناخته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با شرکت ۱۶ورزشکار جوان از یازده استان کشور از تاریخ ۲۷ آبان ماه جاری به مدت دو روز در سالن اختصاصی تنیس روی میز مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک پیگیری شد.

در پایان این مسابقات، امین احمدیان از استان تهران مقام نخست را کسب کرد، حمید شمس از استان البرز در جایگاه دوم قرار گرفت و علیرضا راهنما حقیقی از استان آذربایجان شرقی مقام سوم را به خود اختصاص داد.

براساس تصمیم کمیته فنی فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی، ۱۰ نفر برتر این مسابقات در لیگ برتر جوانان باقی ماندند و شش نفر بقیه به لیگ دسته اول تنیس روی میز جوانان زیر ۱۸ سال کشور سقوط کردند.