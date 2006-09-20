پاپ بايد خواهان صلح و عدالت در جهان باشد نه ابزار دست صهيونيسم

به گزارش خبرنگار "مهر" در اراك، حجت الاسلام سيد احمد خاتمي عضو مجلس خبرگان شب گذشته در مراسم يادواره سر لشگر شهيد رحيم آنجفي و شهداي روستاي مرزيجران اراك، ظهار داشت: پاپ با اظهار نظر خود نشان داد كه نا اگاه است و چيزي از اسلام ، قرآن و مسلمانان نمي داند وغفلت كرده است.

وي با اشاره به اينكه مسلمانان اجازه توهين به اصول خود را نمي دهند، تصريح كرد: پاپ مراقب و آگاه باشد، با اظهار نظرها و رفتار خود ابزارتبليغاتي صهيونيستها نشود.

سيد احمد خاتمي اضافه كرد: چرا پاپ به مسيحياني افراطي كه به راحتي و بدون در نظر گرفتن اصول انساني به ديگر كشورها حمله مي كنند و فجايع آشكار مرتكب مي شوند، تذكر نداده است اما ملتي كه به دفاع از خود مي پردازد تروريست معرفي مي شود.

وي با انتقاد از نگاه پاپ به چند ميليارد مسلمان در جهان، گفت: پاپ بايد خواهان صلح و عدالت در جهان باشد نه با ابزار دست قرار گرفتن به نفع كساني عمل كند كه جنايات آنان را حتي خود ملتهايشان محكوم كرده اند.

خاتمي در ادامه با تجليل از جانفشاني شهداي انقلاب و دوران دفاع مقدس، گفت: آنچه امروز ما داريم و با آسودگي خيال زندگي مي كنيم ناشي از فداكاري شهداست .

وي شهادت طلبي را محصول مكتب راستين اسلام و آموزه هاي ائمه خواند و افزود: باز محصول شهادت دفاع از كيان و تماميت ارضي كشور است كه شهدا به خوبي ان را براي ما به نمايش گذاشتند و اجازه ندادند وجبي از خاك مادي و معنوي ما به دست دشمن بيفتد.

خاتمي با تاكيد برگرامي داشت ياد شهدا افزود: امروز جوانان تشنه معارف اسلام و انقلاب هستند و ما بايد به نياز انان پاسخ دهيم.

يادوراه شهداي مرزيجران محل تولد سرلشگر شهير رحيم آنجفي از فرماندهان دوران دفاع مقدس با حضور مسئولان و مديران استان و خانواده شهدا و اهالي اين روستا برگزار شد. روستاي مرزيجران داراي بيش از چهار هزار نفر جمعيت است.