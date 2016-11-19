  1. استانها
  2. ایلام
۲۹ آبان ۱۳۹۵، ۸:۵۵

اجساد ۳ زائر ایرانی امروز از مرز مهران وارد کشور شد/اسامی مجروحان

ایلام-صبح امروز اجساد سه زائر ایرانی و مصدومان تصادف رانندگی در کشور عراق از طریق مرز مهران وارد کشور شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز اجساد سه زائر ایرانی از طریق مرز مهران وارد کشور شد , به پزشکی قانونی تحویل داده شده است.

نیروهای فوریت های پزشکی شش مصدوم تصادف رانندگی را به کشور وارد کرده اند که هم اکنون در بیمارستان های ایلام و مهران بستری هستند.

اسامی مجروحان این حادثه رانندگی و نوع مصدومیت آنها عبارتند از مرضیه اسدی ۴۳ ساله ، امیر مهدی عباسی ۲۰ روزه، ملوس چاوشانی ۶۸ ساله، فردوس میرزاپور ۷۰ ساله شکستگی ساعد، علی زارعی ۴۵ ساله سوختگی، سلولیت، علی اکبر صدقی راد ۶۱ ساله شکستگی دوبل ساق پا.

