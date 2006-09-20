فرش دستبافت ممتازترين صنعت دستي استان مركزي است

به گزارش خبرنگار مهر در اراك، از گذشته هاي دور استان مركزي به عنوان يكي از مراكز صنعتي و قطب هاي مهم در صنايع دستي شناسانده شده است .

فرش دستباف اراك با نام جهاني ساروق در دنيا شناخته شده و كمتر موزه اي است كه مزين به آثار فرش دستباف اراك نباشد چنانكه موزه ملي ايران را فرش هاي فراهان به خود اختصاص داده است.

اين استان در گذشته يكي از مهمترين مراكز توليد و صادرات فرش به جهان خارج با نام سلطان آباد(عراق عجم)

بوده است و بازار 200 ساله اين شهر از دروازه هاي صادرات فرش كشور بوده است.

به گزارش مهر اراك صنعت قاليبافي در فراهان و سربند اراك سابقه تاريخي دارد و قاليهاي بوته مالمير سربند ، دولاخور مشك آباد و ساروق در بين كارشناسان و خبرگان فرش شناخته شده و داراي شهرت جهاني است.

فرش اين منطقه تا اواخر دوره صفويه داراي مصرف داخلي بوده و در دوره قاجاريه با صدور فرش ساروق توسط تاجران تبريزي به شهرت جهاني رسيد به طوري كه نماينده شركت هاي خارجي را به اراك باز كرد و رونق دو چندان گرفت.

با رواج صادرات فرش اراك سرآمد فرش هاي كشور شد و مورد استقبال اروپائيان بود به طوريكه اين فرش با فرش كرمان به رقابت برخاست .

فرش اراك در مسير تا به امروز فراز و نشيب هايي را طي كرده و اكنون سرنوشتي همگون با فرش ايران يافته است . اكنون تنوع رنگ و بافت مانند گذشته در فرش هاي استان ديده نمي شود و در صورتي كه چاره اي انديشيده نشود افول فرش ايتان را پيش رو خواهيم داشت.

فرش هاي استان مركزي بر حسب نوع منطقه از نظر طرح و رنگ متفاوت از ساير مناطق است.منطقه خمين،‌مشك آباد ، مشهد ميقان،‌ساروق، ميلاجرد، تفرش ، رودبار و سربند فراهان، كزاز و مهاجران،‌چاپلق، سربند و مال مير و سنجان از مناطق مهم و صاحب سبك فرش استان است كه بر حسب منطقه طرحهايي چون بوته مال مير، گا حنا، ليليان، بند ريحان، شاه عباسي،‌لچك ترنج، نقش هاي اسليمي، خشتي،‌بندي،‌شيخ صفي، انواع ماهيها زير خاكي،‌نقشه هاي باب آمريكايي ، بوته بزرگ، بوته مادر و بچه،‌مرغ و ماهي و تلفيقي استفاده مي شده است.

به جز فرش دستنباف گليم گل برجسته، سازهاي سنتي، منبت كاري و كنده كاري روي چوب، تراش سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي، تذهيب ، رودوزي هاي سنتي، مشبك چوب، مسگري چكشي ، گچبري سنتيف آهنگري هنري، سفالگري ، قلمزني، نگار گزي، گيوه بافي و دوزي، خوشنويسي ، آينه كاري، جاجيم بافي، دوخت لباس هاي محلي، حجم سازي با چوب ، معرق ، هنرهاي تلفيقي و رشته هاي ديگر صنايع دستي در نقلط مختلف استان توسط هنرمندان كار مي شود و محل درآمدي براي بخشي از مردم است.

استان مركزي داراي بيش از 50 هزار نفر هنر مند صنايع دستي از جمله فرش است .