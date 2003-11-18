سالانه 2 ميليون متر مكعب گاز از زباله ها استخراج مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر سيد كمال شاهچراغي افزود: اين ميزان گاز به دست آمده از زباله در مشهد مي تواند گاز مصرفي 500 خانوار را در سال تامين كند به همين منظور با هماهنگي با شركت گاز استان خراسان بخشي از اين گاز در شهرك ابوذر مشهد مورد استفاده قرار مي گيرد.

وي ادامه داد: سازمان بهينه سازي در مصرف سوخت پروژه استخراج گاز از زباله در مشهد را به عنوان پروژه نمونه كشوري معرفي كرده است و اين سازمان با همكاري يك شركت سوئدي مشغول مطالعه تكميلي بر روي اين پروژه در مشهد است.

وي اضافه كرد: روزانه 1500 تن زباله در مشهد جمع آوري مي شود كه 70 درصد آن را مواد آلي و تجديد پذير تشكيل مي دهد.