بررسی تاریخ پهلوانی با «شهسوار»/ سرنوشت «توده پرفشار» مشخص نیست

هارون یشایایی تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه سینمایی «توده پرفشار» به کارگردانی مهرداد موفق گفت: من در این پروژه به عنوان تهیه کننده حضور دارم و منتظر هستم تا این کارگردان برنامه مناسبی را برای تولید آماده کند. در حال حاضر می توانم بگویم هنوز هیچ پیشرفتی برای ساخت این پروژه صورت نگرفته است و مشخص نیست چه زمانی پیش تولید کار آغاز شود.

این تهیه کننده توضیح داد: برای ساخت «توده پرفشار» در انتظار تامین بودجه مناسب هستیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر فیلمبرداری یک پروژه مستند داستانی با نام «شهسوار» را به پایان رسانده ایم که کارگردانی آن را علی شامحمدی برعهده دارد. این پروژه در حال حاضر در مراحل اولیه تدوین قرار دارد.

تهیه کننده «ناخدا خورشید» توضیح داد: «شهسوار» با موضوع تاریخ پهلوانی در ایران ساخته شده است و برای فیلمبرداری به نقاط مختلف کشور سفر کرده ایم، چرا که برای این پروژه نیازمند لوکیشن های متفاوت بودیم.

وی ادامه داد: در این پروژه تنها به صفت پهلوانی در کشور اشاره می شود و نمی توان گفت که تنها روی یک یا چند پهلوان خاص تمرکز شده است، اما در نهایت این مستند منتهی به زنده یاد غلامرضا تختی می شود که همه او را به عنوان جهان پهلوان می شناسند.

یشایایی در پایان تاکید کرد: امیدوارم این پروژه بتواند به خوبی مورد استقبال مخاطبان و علاقمندان به سینمای مستند قرار گیرد.