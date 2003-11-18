اطلاعات بیمه ای تا دی ماه جاری در صنعت بیمه کشور متمرکز می شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، مدیر عامل شرکت بیمه آسیا از تشکیل پایگاه اطلاعات بیمه ای تا دو ماه دیگر خبر داد و گفت: با تمرکز اطلاعات در این پایگاه صدور بیمه شخص ثالث و انتقال اطلاعات در کمترین زمان ممکن و حدود ۲۴ ساعت انجام خواهد شد که این کار به صورت مشترک از سوی شرکت های بیمه دولتی و بیمه مرکزی ایران در حال انجام است.

معصوم ضمیری افزود: بیمه آسیا در هفت ماه امسال نسبه به مدت مشابه سال گذشته ۴۷/۴۹درصد رشد را در حق بیمه های دریافتی و ۹۶/۵۱ درصد رشد را در خسارات پرداختی تجربه کرد.

وی افزود: تعداد حق بیمه شخص ثالث در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۵۸ درصد و تعداد خسارت ها نیز با ۴۴/۱۵درصد رشد مواجه شد.

به گفته وی، حق بیمه دریافت شده توسط شرکت بیمه آسیا در سال ۱۳۸۱ با رشد ۲/۱ درصدی نسبت به سال قبل از آن توانست ۷/۲۴ درصد بازار بیمه کشور را به خود اختصاص داد.

ضمیری گفت: بیمه آسیا از نظر حجم حق بیمه دریافتی و میزان سرمایه ثابت سال گذشته دومین شرکت پس از بیمه ایران بود.

وی گفت : سال گذشته دو هزار و ۱۱۸ میلیارد ریال حق بیمه دریافت شد و میزان خسارت پرداختی به مردم نیز به یک هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال رسید. میزان ذخایر پایان سال این شرکت به یک هزار و ۹۰ میلیارد ریال و میزان سرمایه گذاری بلند مدت بانکی نیز به ۳۸۵میلیارد ریال رسید.

به گفته ضمیری، سود خالص ناشی از عملیات بیمه ای به ۷۸ میلیارد ریال و سود خالص به ۲۵ میلیارد ریال بالغ شد.

وی با اشاره به خسارت سنگین ناشی از بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه کشور گفت: سهم بیمه آسیا از زیان بیمه شخص ثالث حدود ۱۳۰ میلیارد ریال بود که در نتیجه بقیه عملیات بیمه ای که سودی حدود ۲۰۰ میلیارد ریال داشت ، سود خالص به ۷۸ میلیارد ریال رسید.

مدیر عامل شرکت بیمه آسیا افزود: بر اساس قانون برنامه سوم شرکت های بیمه موظف به تجدید ارزیابی دارایی های خود شده و اجازه یافتند تفاوت تجدید ارزیابی دارایی شرکت را به حساب سرمایه خود منظور کنند.

به گفته وی، میزان سرمایه شرکت بیمه آسیا پس از تجدید ارزیابی دارایی این شرکت از سه میلیارد ریال به ۴۵۵ میلیارد ریال بالغ شد.

وی با اشاره به پروسه خصوصی سازی شرکت های بیمه در کشور گفت: چنانچه پاسخ استفساریه ارسال شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای سلامی مشخص شود، پذیرش شرکت های بیمه در بورس و عرضه سهام آنها آغاز خواهد شد.

وی افزایش توان و ظرفیت در شرکت های بیمه را از جمله نتایج خصوصی سازی این صنعت عنوان کرد و افزود: با خصوصی سازی این صنعت نه تنها توان شرکت های افزایش خواهد یافت بلکه آزاد سازی ظرفیت و نیروی انسانی ناشی از خصوصی سازی بیمه های دولتی به نفع شرکت های بیمه خصوصی و به عنوان بستری برای گسترش این بخش محسوب می شود.

ضمیری افزایش نظارت و کنترل بر فعالیت شرکت های بیمه ای را در کنار همکاری متقابل شرکت ها برای بهبود رقابت ضروری خواند و افزود: چنانچه این نظارت و همکاری نباشد باید منتظر رقابت مخرب شرکت های بیمه بایکدیگر بود.

وی استفاده از اطلاعات فردی به جای اطلاعات خودرو در مورد تصادفات و حوادث رانندگی در کنترل زیان شرکت های بیمه ناشی از بیمه شخص ثالث را الزامی خواند و افزود: در این راستا اقداماتی از سوی نیروی انتظامی و شرکت های بیمه انجام شده که امید است به زودی به نتیجه برسد.

