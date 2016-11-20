پیغامی که مصدومیت بیرانوند برای هواداران پرسپولیس و تیم ملی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، پس از مدت ها تیم ملی ایران دروازه بانی دارد که تا حدود زیادی می تواند اطمینان اکثریت را در درون دروازه تیم ملی ایران جلب کند. بیرانوند، نه حاشیه های آنچنانی در مورد تیم باشگاهی و ملی اش دارد و نه در خروج ها ضعیف عمل می کند، او البته کاملا بی حاشیه هم نیست و گاهی شوخی هایش منجر به دعوا هم می شود که باید این موضوع را کنترل کند.

به عنوان مثال سال گذشته سر میز نهار با سوشا مکانی درگیر شد و کار به یقه گیری رسید. یا در تمرینات پرسپولیس که یکی دوبار با طارمی بگو و مگو کرد. با این حال مصدومیت بیرانوند یک نکته را به همه ایران متذکر شد و آن نکته این است که دروازه بانی خوش قد و قامت و شجاع درحال متولد شدن است.

تا وقتی او درون دروازه پرسپولیس و تیم ملی می ایستاد کسی شاید متوجه این ماجرا نبود و یا کمتر توجه می کرد اما مصدومیت بیرانوند، هم هواداران پرسپولیس و هم هواداران تیم ملی ایران را نگران کرد و این نگرانی کاملا محسوس بود تا جایی که خیلی ها با تعجب و تشکیک هنر نمایی سوشا مکانی را درون دروازه تیم ملی ایران نگاه کردند.

بیرانوند برخلاف رحمتی خروج های خوبی دارد، البته هنوز به پختگی رحمتی در مورد جاگیری ها نرسیده است اما در این رابطه آنقدر سر نترسی دارد که تا حدود زیادی این ضعف را پوشش می دهد. او با صورت و بدن روی توپ می رود و برایش مهم نیست که چه اتفاقی برای خودش رخ می دهد و همین موضوع مهاجمان حریف را هم می ترساند تا به سمن آرنج ها و زانوهای باز این دروازه بان به ویژه در پروازهای بلند نیایند. این نگرانی حتی به جمع خبرنگاران هم رسید تا پرسش هایشان از برانکو تحت تاثیر همین موضوع قرار بگیرد. پرسپولیس هم حالا مقابل پیکان بیرانوند را در اختیار ندارد و این موضوع باب نگرانی را باز کرده است.

بیرانوند هنوز دستش در گچ است و در مسافرت برای دیدار با خانواده اش به سر می برد. او بعد از باز کردن گچ دستش هم باید تمرینات خاصی برای تقویت عضلات دستش داشته باشد با این حال باید تاکید کرد که این مصدومیت از منظر دیدگاه عمومی به سود بیرانوندی تمام شد که در نبودش دروازه بان سوری شروع مجدد هایی خاص را به نمایش گذاشته بود.

پیش از بیرانوند ابراهیم میرزاپور هم شجاعت زیادی از خود در درون دروازه تیم ملی ایران نشان داده بود او البته در بازی با پا ضعیف بود اما بیرانوند به نظر می رسد سقفی بلند تر از دیگر هم شهری خود در تیم ملی داشته باشد.