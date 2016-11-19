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۲۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۰۰

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری:

۲۱باند توزیع مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

۲۱باند توزیع مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

شهرکر- فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری از شناسایی ۲۱ باند توزیع مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس غلامزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی دو روز گذشته دو قاچاقچی مواد مخدر در شهرستان لردگان دستگیر شدند.

وی در ادمه افزود: در این عملیات با تلاش پلیس نیروی انتظامی، ۶۹ کیلوگرم تریاک با یک دستگاه خودرو حمل مواد مخدر کشف شد.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: در سال جاری ۲۱ باند توزیع مواد مخدر و نیز ۳۲ دستگاه خودروی حمل مواد مخدر در این استان شناسایی شده است.

وی گفت: کشفیات مواد مخدر در این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۰ درصد رشد داشته است.

کد مطلب 3828770

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