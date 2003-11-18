5 هزار دانش آموز دبيرستاني پشت درهاي مدرسه مي مانند

يك مسوول در سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ضمن اعلام اين خبر افزود: پانزده سال پيش هيئت هفت نفره فرمانداري شهرستان كرج با تصور اينكه مالك زمين به كشور آمريكا متواري شده ، زمين دبيرستانهاي شهيد نيره اي و شهيد قاضي را به سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران سپرد ، اما در حال حاضر مالك با سند شش دانگ و پيگيري هاي مكرر در خواست زمين خود را كرده و طي شكايتي حكم تخليه اين مدرسه را گرفته و فردا آن را به اجرا مي گذارد.

كاظم مزيناني گفت : قيمت كارشناسي شده اين زمين بدون بناهايي كه سازمان آموزش و پرورش ساخته است ، يك ميليارد و سيصد ميليون تومان است كه مالك در خواست يك ميليارد و پانصد ميليون تومان كرده است و پذيرفته كه مبلغ 500 ميليون تومان را نقد گرفته و مابقي را در اقساط دو ساله دريافت كند ، اما در حال حاضر سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران توان پرداخت اين مبلغ را ندارد.

مزيناني اظهار كرد : در دبيرستان پسرانه شهيد نيره اي با سه نوبت - دو نوبت روزانه و يك نوبت شبانه - بيش از 2600 دانش آموز و دبيرستان شهيد قاضي بيش از 2300 دانش آموز در دو نوبت مشغول تحصيل هستند.

وي همچنين افزود: تراكم دانش آموزي در مقطع دبيرستان ، منطقه 4 شهرستان كرج 16/35 نفر است و به هيچ وجه نمي توان اين تعداد دانش آموز را در مدارس اطراف پراكنده كرد.