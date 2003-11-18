  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۷ آبان ۱۳۸۲، ۱۲:۴۲

فردا با تخليه دو دبيرستان استيجاري در ناحيه 4 كرج :

5 هزار دانش آموز دبيرستاني پشت درهاي مدرسه مي مانند

5 هزار دانش آموز دبيرستاني پشت درهاي مدرسه مي مانند

پس از گذشت بيش از 57 روز از آغاز سال تحصيلي ، حكم تخليه دو دبيرستان با 5 هزار دانش آموز در ناحيه 4 كرج صادر شد.

 يك مسوول در سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران  در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ضمن اعلام اين خبر افزود: پانزده سال پيش هيئت هفت نفره فرمانداري شهرستان كرج با تصور اينكه مالك زمين به كشور آمريكا متواري شده ، زمين دبيرستانهاي شهيد نيره اي و شهيد قاضي  را به سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران سپرد ، اما در حال حاضر مالك با سند شش دانگ و پيگيري هاي مكرر در خواست زمين خود را كرده و طي شكايتي حكم تخليه اين مدرسه را گرفته و  فردا آن را به اجرا مي گذارد.

كاظم مزيناني گفت : قيمت كارشناسي شده اين زمين بدون بناهايي كه سازمان آموزش و پرورش ساخته است ، يك ميليارد و سيصد ميليون تومان است كه مالك در خواست يك ميليارد و پانصد ميليون تومان كرده است و پذيرفته كه مبلغ 500 ميليون تومان را نقد گرفته و مابقي را در اقساط دو ساله دريافت كند ، اما در حال حاضر سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران توان پرداخت اين مبلغ را ندارد.

مزيناني اظهار كرد : در دبيرستان پسرانه  شهيد نيره اي با سه نوبت - دو نوبت روزانه و يك نوبت شبانه - بيش از 2600 دانش آموز  و دبيرستان شهيد قاضي بيش از 2300 دانش آموز در دو نوبت مشغول تحصيل هستند.

وي همچنين افزود: تراكم دانش آموزي در مقطع دبيرستان ،  منطقه 4 شهرستان كرج 16/35 نفر است و به هيچ وجه نمي توان اين تعداد دانش آموز را در مدارس اطراف پراكنده كرد.  

کد مطلب 38288

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها