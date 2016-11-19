پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده افزایش سرعت وزش باد با مولفه شمال غربی در استان بوشهر است که به سبب آن خلیج فارس طی امروز و فردا مواج و متلاطم می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: طی این مدت به دلیل افزایش سرعت باد، ایجاد پدیده گردوخاک و کاهش دید و کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

وی خاطرنشان کرد: برای ۲۴ ساعت آینده استان، آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و در برخی نقاط گرد خاک و در مناطق غیر ساحلی همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی ادامه داد: جهت باد غالباً شمال غربی با سرعت ۱۴ تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و بر روی دریا گاهی تا ۴۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود و ارتفاع موج نیز بین ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر است که گاهی تا ۲۱۰ سانتیمتر می‌رسد.

وی گفت: فردا زمان جزر اول دریا ساعت هفت و دو دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۱۴، جزر دوم ساعت ۱۷ و ۴۲ دقیقه و مد دوم دریا ساعت ۲۳ و ۵۰ دقیقه خواهد بود.