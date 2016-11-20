مشحون: این بار از رایزنی ها برای حضور محجبه بانوان نتیجه می گیریم

محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر به نشست روز شنبه با وزیر ورزش و جوانان اشاره کرد و در رابطه با یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در این نشست توضیح داد.

به گفته وی، حضور محجبه بانوان بسکتبال در میادین بین المللی از مهمترین موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت و وزیر ورزش و جوانان نیز نسبت به انجام پیگیری های تکمیلی برای برطرف شدن مشکلات موجود در این زمینه تاکید داشت.

مشحون در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: وزیر ورزش و جوانان نسبت به حفظ حقوق بانوان بسکتبال برای حضور در میادین بین المللی با حجاب اسلامی تاکید ویژه داشت. وی تاکید داشت که این موضوع با جدیت بیشتر از طرف فدراسیون بسکتبال و طی رایزنی با فدراسیون جهانی پیگیری شود تا نتیجه لازم و مورد نظر به دست بیاید.

رئیس فدراسیون بسکتبال با تاکید بر حساسیت وزیر ورزش نسبت به مهیا شدن شرایط حضور محجبه بانوان در میادین بین المللی تصریح کرد: حتی آقای سلطانی فر اعلام کردند در صورت لزوم شخصا نیز به موضوع ورود می کند. حتی قرار شد وی نامه ای خطاب به رئیس فدراسیون جهانی بسکتبال در رابطه با حضور محجبه بانوان ایران در میادین بین المللی بنویسد تا این گونه پیگیری موضوع در نهادهای بین المللی رسمی تر و جدی تر دنبال شود.

مشحون با بیان اینکه طی نشست با مسعود سلطانی فر گزارشی از فعالیت های دوساله فدراسیون بسکتبال در رابطه با پیگیری حضور محجبه بانوان در میادین بین المللی ارائه کرد، گفت: تمام اسناد موجود در این زمینه را عینا به وزیر ورزش ارائه کردم، تاکید وی این بود که فدراسیون بسکتبال همچنان پیگیر موضوع باشد تا به نتیجه لازم دست یابد. قرار شد حداکثر تا روز سه شنبه نامه مورد نظر به دست من برسد تا در جریان اجلاس فیبا آسیا آن را تحویل رئیس فیبا دهم.

وی در پاسخ به این پرسش که فکر می کنید این بار رایزنی های ایران برای حضور محجبه بانوان بسکتبال در میادین بین المللی به چه نتیجه ای منجر شود و آیا نتیجه مورد نظر به دست خواهد آمد؟، گفت: من، وزیر ورزش را نسبت به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه بیش از حد مصمم دیدم. در این نشست که آقای سجادی هم در آن حضور داشتند پیشنهاداتی توسط وی و وزیر ورزش در رابطه با چگونگی مطرح شدن موضوع در اجلاس فیبا آسیا مطرح شد که فکر می کنم راه گشا باشد. طوری که این بار رایزنی های ما بی نتیجه نماند.

مشحون با بیان اینکه ۵۷ کشور در جهان مسلمان هستند خاطرنشان کرد: هر یک از این کشورها جمعیتی ورزشکار دارد که بخشی از آنها را بانوان تشکیل می دهد اینها جزو مواردی است که باید در مذاکرات روی آن تاکید کنیم، به هر حال باید شرایط به گونه ای مهیا شود تا بانوان مسلمان هم با وجود داشتن حجاب بتوانند در میادین بین المللی حضور خود را نشان دهند.

رئیس فدراسیون بسکتبال ابراز امیدواری کرد که با درایت های وزیر ورزش و پیگیری‌های مجدانه وی، این بار رایزنی ها برای مهیا شدن شرایط حضور محجبه بانوان در میادین بین المللی و موافقت قطعی مسئولان فیبا در این زمینه مهیا شود.