کشاورزانی که آبیاری مدرن اجرا کنند از عوارض شهرداری معاف می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در جلسه مشترک پیگیری مصوبات سفر هیئت دولت به استان قزوین که با حضور فریدون همتی استاندار، فرمانداران و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها شنبه شب در مهمانسرای استانداری برگزار شد اظهار داشت: یکی از مصوبات مهم سفر رئیس جمهور به استان اجرای ۲۰ هزار هکتار آبیاری تحت فشار است که اعتباری بالغ بر ۲۰۳ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: با عزم جدی و مدیریت جهادی تلاش می کنیم همه توان و ظرفیت خود را برای عملیاتی شدن این پروژه مهم که گامی در مسیر صیانت از منابع آبی است بکار گیریم تا کارها با سرعت انجام شود.

حبیبی بیان کرد: تاکنون ۳۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و باغی استان تحت پوشش آبیاری مدرن قرار گرفته و امسال نیز برنامه ریزی برای ۲۰ هزار هکتار در حال انجام است تا حداقل نیمی از آن در سال جاری به پایان برسد.

وی گفت: سهم هر شهرستان در اجرای طرح مشخص شده و با پیگیری فرمانداران امیدواریم بتوانیم بخش مهمی از کار را عملیاتی کنیم.

معاون اقتصادی استانداری قزوین یادآورشد: خوشبختانه با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مقرر شد استان قزوین بتواند بیش از سهمیه خود از اعتبارات ملی استفاده کند و اراضی بیشتری را زیر پوشش قرار دهد.

حبیبی تصریح کرد: با عزم جدی مسئولان استان و نیز همکاری کشاورزان تلاش می کنیم در اجرای طرح آبیاری تحت فشار جاگاه مناسبی در کشور داشته باشیم و سرعت اجرا را افزایش دهیم.

در این جلسه درخصوص پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان قزوین با موضوع اجرای طرح سیستم آبیاری نوین در باغات و اراضی کشاورزی و ساماندهی منابع آبی استان بحث و تبدال نظر شد.

در پایان جلسه مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های استان گزارشی از وضعیت اجرای طرحها و پیشرفت کارها ارائه کردند.