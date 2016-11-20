به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال منچستریونایتد و آرسنال عصر شنبه از هفته دوازدهم لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه «اولدترافورد» به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

تیم میزبان در این دیدار با گل دقیقه ۶۹ «خوان ماتا» از حریف پیش بود اما «اولیویه ژیرو» که به عنوان بازیکن تعویضی به میدان رفته بود، در دقیقه ۸۹ با ضربه سر دروازه منچستریونایتد را گشود و باعث شد که «توپچی ها» به رکورد ۱۷ بازی بدون شکست دست یابند.

«آرسن ونگر» سرمربی آرسنال به «اسکای اسپورت» گفت: نتیجه نهایی برای ما رضایت بخش بود زیرا تا دو دقیقه مانده به پایان بازی یک بر صفر عقب بودیم. به نظرم بازی کمی تهاجمی و سرعتی بود، در حالیکه دو تیم در کارهای دفاعی بسیار خوب سازماندهی شده بودند. ما به اندازه کافی بازی حریف را مختل نکردیم و به اندازه ای که می توانستیم، در پاس کاری و نفوذ سریع نبودیم. در نیمه اول مالکیت توپ خوبی داشتیم اما فرصتهای زیادی نداشتیم. در شروع نیمه دوم به نظرم ۲۰ دقیقه زیر فشار بودیم و آنها شایسته جلو افتادن بودند.

فصل گذشته آرسنال در زمین یونایتد با نتیجه سه بر دو شکست خورد تا امیدهایش برای قهرمانی در لیگ برتر کمرنگ تر شود.

مرد فرانسوی افزود: باید بگویم که آنها تهاجمی بودند، نبردهای تن به تن بسیاری را بردند. بازیکنان در رختکن احساس می کردند که بله، امروز کمی فاقد هوشیاری بودند، چرا؟ نمی دانم. اما در آخر واکنش ذهنی خوبی برای کسب امتیاز داشتیم. سال گذشته این بازی را باختیم و امسال نباختیم، پس پیشرفت کرده ایم. امیدوارم که بتوانیم برای کسب پیروزی ها به این راه ادامه دهیم.