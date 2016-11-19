روحانی: ایران اسلامی در سایه فداکاری ‏ایثارگران، مقاومت کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی شامگاه شنبه و در آستانه اربعین حسینی، با حضور در منزل شهید حاج حسین همدانی از فرماندهان دوران دفاع مقدس و مستشاران ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مدافعان حرم، ضمن گفتگوی صمیمی با خانواده این شهید گرانقدر اظهار داشت: امیدوارم خداوند متعال درجات شهیدان و به ویژه شهید همدانی را متعالی کرده و با شهدای کربلا محشور کند.
وی گفت: استقلال و عزت امروز کشورمان در سایه ایثار شهیدان و جانبازان والامقام است و ایثارگران و خانواده آنان حق بزرگی بر گردن ما دارند.
روحانی با بیان اینکه راه اصلی همان راهی است که پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) و ائمه اطهار (ع) برای مردم تبیین و روشن کردند و باید با قوت این مسیر را بپیماییم، تاکید کرد: ایران اسلامی در سایه ایثار و فداکاری ایثارگران، ایستادگی و مقاومت کرده و امروز هم باید همین راه را نسل جوان ادامه دهند.
رییس جمهور همچنین با قدردانی از صبر و فداکاری همسر شهیدان و جانبازان خطاب به همسر شهید همدانی گفت: شما نیز بار سنگینی بر دوش داشتید و صبر و فداکاری زیادی انجام داده اید و بدون تردید از پاداش و اجر الهی برخوردار خواهید بود.
در این دیدار همسر و فرزند شهید حاج حسین همدانی خاطرانی از دوران مبارزات این شهید والامقام در قبل و بعد از انقلاب اسلامی و سالهای دفاع مقدس، بیان کردند.
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