روحانی: ایران اسلامی در سایه فداکاری ‏ایثارگران، مقاومت کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی شامگاه شنبه و در آستانه اربعین حسینی، با ‏حضور در منزل شهید حاج حسین همدانی از ‏فرماندهان دوران دفاع مقدس و مستشاران ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مدافعان ‏حرم، ضمن گفتگوی صمیمی با خانواده این شهید ‏گرانقدر اظهار داشت: امیدوارم خداوند متعال درجات شهیدان و به ویژه شهید همدانی را متعالی کرده ‏و با شهدای کربلا محشور کند.

وی گفت: استقلال و عزت امروز کشورمان در سایه ایثار شهیدان و جانبازان ‏والامقام است و ایثارگران و خانواده آنان حق بزرگی بر گردن ما دارند.

روحانی با بیان اینکه راه اصلی همان راهی است که پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) و ‏ائمه اطهار (ع) برای مردم تبیین و روشن کردند و باید با قوت این مسیر را بپیماییم، تاکید ‏کرد: ایران اسلامی در سایه ایثار و فداکاری ایثارگران، ایستادگی و مقاومت کرده و امروز هم ‏باید همین راه را نسل جوان ادامه دهند.

رییس جمهور همچنین با قدردانی از صبر و فداکاری همسر شهیدان و جانبازان خطاب به ‏همسر شهید همدانی گفت: شما نیز بار سنگینی بر دوش داشتید و صبر و فداکاری زیادی انجام ‏داده اید و بدون تردید از پاداش و اجر الهی برخوردار خواهید بود.

در این دیدار همسر و فرزند شهید حاج حسین همدانی خاطرانی از دوران مبارزات این شهید ‏والامقام در قبل و بعد از انقلاب اسلامی و سالهای دفاع مقدس، بیان کردند. ‏