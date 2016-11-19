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۲۹ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۴۳

در دیدار با خانواده سردار شهید همدانی؛

روحانی: ایران اسلامی در سایه فداکاری ‏ایثارگران، مقاومت کرده است

روحانی: ایران اسلامی در سایه فداکاری ‏ایثارگران، مقاومت کرده است

رئیس جمهور تاکید کرد: ایران اسلامی در سایه ایثار و فداکاری ایثارگران، ایستادگی و مقاومت کرده و امروز هم ‏باید همین راه را نسل جوان ادامه دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی شامگاه شنبه و در آستانه اربعین حسینی، با ‏حضور در منزل شهید حاج حسین همدانی از ‏فرماندهان دوران دفاع مقدس و مستشاران ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مدافعان ‏حرم، ضمن گفتگوی صمیمی با خانواده این شهید ‏گرانقدر اظهار داشت: امیدوارم خداوند متعال درجات شهیدان و به ویژه شهید همدانی را متعالی کرده ‏و با شهدای کربلا محشور کند.

وی گفت: استقلال و عزت امروز کشورمان در سایه ایثار شهیدان و جانبازان ‏والامقام است و ایثارگران و خانواده آنان حق بزرگی بر گردن ما دارند.

روحانی با بیان اینکه راه اصلی همان راهی است که پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) و ‏ائمه اطهار (ع) برای مردم تبیین و روشن کردند و باید با قوت این مسیر را بپیماییم، تاکید ‏کرد: ایران اسلامی در سایه ایثار و فداکاری ایثارگران، ایستادگی و مقاومت کرده و امروز هم ‏باید همین راه را نسل جوان ادامه دهند.

رییس جمهور همچنین با قدردانی از صبر و فداکاری همسر شهیدان و جانبازان خطاب به ‏همسر شهید همدانی گفت: شما نیز بار سنگینی بر دوش داشتید و صبر و فداکاری زیادی انجام ‏داده اید و بدون تردید از پاداش و اجر الهی برخوردار خواهید بود.

در این دیدار همسر و فرزند شهید حاج حسین همدانی خاطرانی از دوران مبارزات این شهید ‏والامقام در قبل و بعد از انقلاب اسلامی و سالهای دفاع مقدس، بیان کردند. ‏

کد مطلب 3829037

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    نظرات

    • مهمان IR ۲۲:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۹
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      آیا دولت هم در برابر ایثارگران از خود ایثار نشان داد؟ یا در آموزش و پرورش کسر خدمت جانبازان را هم قطع کردند به بهانه ی این که بودجه ندارند اما حقوق های چند ده میلیونی و صد میلیونی دادند .
    • مسعود IR ۲۲:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۹
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      و اقای روحانی عزیز خوب میدانند کشور از دست قاچاقچیان اقازاده ها،اختلاس گران بیت المال و چپاولگران مسئول روزی از دست خواهد رفت.من که مدیون خون شهدامون هستم.

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