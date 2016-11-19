استقرار ۲۰۰ دستگاه تاکسی از آبادان برای زائران اربعین در شلمچه

عزیزاله شهبازی در گفت وگو با خبرنگار مهر مستقر در مرز شلمچه اظهار کرد: این تصمیم به منظور تسهیل و کمک به امر جابه جایی سریع زائران حسینی از مرز شلمچه گرفته شد.

وی افزود: طی هماهنگی در سازمان تاکسیرانی آبادان برای این تاکسی ها مرخصی جهت جابجایی صادر شده است.

فرماندار آبادان اضافه کرد: این تاکسی ها امکان جابه جایی زائران به تمامی نقاط کشور، بنا به درخواست زوار را دارند.

شهبازی تصریح کرد: به منظور افزایش ضریب ایمنی، تاکسی های پژو و سمند مدل ۹۰ به بالا برای انجام این ماموریت انتخاب شده اند.

به گفته وی، این تاکسی ها از فردا به طور رسمی کارشان را آغاز می کنند.