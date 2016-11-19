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۲۹ آبان ۱۳۹۵، ۲۳:۱۱

فرماندار آبادان خبر داد:

استقرار ۲۰۰ دستگاه تاکسی از آبادان برای زائران اربعین در شلمچه

استقرار ۲۰۰ دستگاه تاکسی از آبادان برای زائران اربعین در شلمچه

شلمچه ـ فرماندار آبادان از استقرار ۲۰۰ دستگاه تاکسی شهری آبادان برای کمک به جابه جایی زائران اربعین در مرز شلمچه خبر داد.

عزیزاله شهبازی در گفت وگو با خبرنگار مهر مستقر در مرز شلمچه اظهار کرد: این تصمیم به منظور تسهیل و کمک به امر جابه جایی سریع زائران حسینی از مرز شلمچه گرفته شد.

وی افزود: طی هماهنگی در سازمان تاکسیرانی آبادان برای این تاکسی ها مرخصی جهت جابجایی صادر شده است.

فرماندار آبادان اضافه کرد: این تاکسی ها امکان جابه جایی زائران به تمامی نقاط کشور، بنا به درخواست زوار را دارند.

شهبازی تصریح کرد: به منظور افزایش ضریب ایمنی، تاکسی های پژو و سمند مدل ۹۰ به بالا برای انجام این ماموریت انتخاب شده اند.

به گفته وی، این تاکسی ها از فردا به طور رسمی کارشان را آغاز می کنند.

کد مطلب 3829069

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