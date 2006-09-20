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۲۹ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۳۷

مدير عامل كارخانجات پنبه پاك كني استان گلستان در گفتگو با "مهر":‌

توليد پنبه در استان گلستان به كمترين ميزان در تاريخ پنبه كاري رسيد

مدير عامل كارخانجات پنبه پاك كني استان گلستان با اشاره به توليد 10 هزار تن پنبه محلوج در استان گلستان گفت:‌ توليد پنبه در استان گلستان امسال به پايين ترين ميزان در تاريخ پنبه كاري اين استان رسيد .

اسدالله پاك سرشت در گفتگو با خبرگزاري مهر با اظهار نگراني از كاهش سطح زير كشت و توليد پنبه در استان گلستان در سال جاري، گفت:‌ درسال جاري سطح زيركشت پنبه به حدود 13 هزار 500 هكتار رسيد كه از اين ميزان حداكثر 30 هزار تن وش  ( 10 هزار تن پنبه محلوج )توليد مي شود .

به گفته وي، اين درحالي است كه توليد پنبه  محلوج در سال گذشته و در استان گلستان 20 هزار تن و در سال هاي قبل از آن بسيار بيشتر از اين رقم بود .

پاك سرشت با اشاره به غير فعال بودن بيش از نيمي از كارخانجات پنبه پاك كني استان گلستان در سال جاري، گفت:‌با توجه به توليد پايين وش پنبه ‌در سال جاري از 30 كارخانه پنبه پاك كني استان فقط 10 كارخانه و آن هم  به مدت يك ماه ونيم  فعال هستند .

وي كاهش توليد پنبه استان گلستان را تهديدي براي صنايع نخ و پارچه كشور دانست و گفت: با توجه به اينكه پنبه استان گلستان به دليل خاصيت ريسندگي جزء‌بهترين پنبه هاي كشور است و مشابهي هم در كشور و ساير كشورها ندارد لذا در صورت از بين رفتن توليد اين محصول در اين استان  صنايع نخ و پارچه كشور با مشكل مواجه خواهند شد .

پاك سرشت  با اشاره به ركود بازار پنبه در استان گلستان ،‌ افزود:‌ متاسفانه ورود 20 هزار تن پنبه توسط سازمان تعاون روستايي در يك‌ماه گذشته موجب رو آوردن صنايع نساجي به پنبه وارد شده و عدم خريد پنبه توليدي سال جاري كرده اند به طوريكه هم اكنون از دو هزار تن پنبه توليد  شده در استان گلستان هيچ ميزاني به فروش نرفته است .

وي ميزان كسري پنبه در سال جاري را 30 هزار تن اعلام كرد و تاكيد كرد: با توجه توليد 70 هزا ر تني پنبه در سال جاري و نياز 100 هزار تني  صنايع نساجي لذا از كارخانجات نساجي خواستاريم كه  با توجه به عدم نياز به واردات پنبه تا پايان سال ،‌ از ارديبشهت ماه سال آينده اقدام به واردات پنبه بكنند .

کد مطلب 382934

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