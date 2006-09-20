توليد پنبه در استان گلستان به كمترين ميزان در تاريخ پنبه كاري رسيد

اسدالله پاك سرشت در گفتگو با خبرگزاري مهر با اظهار نگراني از كاهش سطح زير كشت و توليد پنبه در استان گلستان در سال جاري، گفت:‌ درسال جاري سطح زيركشت پنبه به حدود 13 هزار 500 هكتار رسيد كه از اين ميزان حداكثر 30 هزار تن وش ( 10 هزار تن پنبه محلوج )توليد مي شود .

به گفته وي، اين درحالي است كه توليد پنبه محلوج در سال گذشته و در استان گلستان 20 هزار تن و در سال هاي قبل از آن بسيار بيشتر از اين رقم بود .

پاك سرشت با اشاره به غير فعال بودن بيش از نيمي از كارخانجات پنبه پاك كني استان گلستان در سال جاري، گفت:‌با توجه به توليد پايين وش پنبه ‌در سال جاري از 30 كارخانه پنبه پاك كني استان فقط 10 كارخانه و آن هم به مدت يك ماه ونيم فعال هستند .

وي كاهش توليد پنبه استان گلستان را تهديدي براي صنايع نخ و پارچه كشور دانست و گفت: با توجه به اينكه پنبه استان گلستان به دليل خاصيت ريسندگي جزء‌بهترين پنبه هاي كشور است و مشابهي هم در كشور و ساير كشورها ندارد لذا در صورت از بين رفتن توليد اين محصول در اين استان صنايع نخ و پارچه كشور با مشكل مواجه خواهند شد .

پاك سرشت با اشاره به ركود بازار پنبه در استان گلستان ،‌ افزود:‌ متاسفانه ورود 20 هزار تن پنبه توسط سازمان تعاون روستايي در يك‌ماه گذشته موجب رو آوردن صنايع نساجي به پنبه وارد شده و عدم خريد پنبه توليدي سال جاري كرده اند به طوريكه هم اكنون از دو هزار تن پنبه توليد شده در استان گلستان هيچ ميزاني به فروش نرفته است .

وي ميزان كسري پنبه در سال جاري را 30 هزار تن اعلام كرد و تاكيد كرد: با توجه توليد 70 هزا ر تني پنبه در سال جاري و نياز 100 هزار تني صنايع نساجي لذا از كارخانجات نساجي خواستاريم كه با توجه به عدم نياز به واردات پنبه تا پايان سال ،‌ از ارديبشهت ماه سال آينده اقدام به واردات پنبه بكنند .