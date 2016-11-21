وضعیت اضطراری ویروس زیکا پایان یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان بهداشت جهانیWHO که در ماه های گذشته به دلیل انتشار و انتقال ویروس زیکا شرایط اضطراری و آماده باش را اعلام کرده بود، اکنون در خبری پایان این وضعیت را منتشر کرده است.

اعلام پایان وضعیت آماده باش و اضطرار از سوی WHO در حالی است که این سازمان اعلام کرده، این ویروس ریشه کن نخواهد شد و به موضوع وجود ویروس microcephaly در نوزادان مناطق آلوده اشاره می کند. ویروس میکروسفالی در مناطق آلوده به ویروس زیکا بروز کرده و باعث می شود نوزادان با سری کوچک متولد شده و مغز رشد کافی نکرده و منجر به بروز معلولیت گسترده و ناتوانی‌ های فراوان شود. در واقع در این اختلال بافت مغز به طور غیرعادی کوچک می شود.

دکتر دیوید هایمن، رئیس کمیته اضطراری زیکا در سازمان بهداشت جهانی می گوید: از توجه سازمان بهداشت جهانی به این ویروس کاسته نشده اما ما معتقدیم که این ویروس همچنان در مناطق آلوده باقی خواهد ماند و نیاز به ریشه کنی و مقابله دراز مدت دارد.

در ماه فوریه علت تولد کودکانی با مشکلات مغزی در این مناطق مشخص نبود اما پس از بررسی ها و در ماه آوریل مشخص شد که عفونت ناشی از زیکا باعث ابتلای نوزادان به بیماری میکروسفالی می شود. این ویروس با نیش پشه به انسان منتقل شده و با ارتباطات جنسی به دیگران منتقل می شود.



دکتر پیتر سالاما، مدیر اجرایی کمیته اضطراری زیکا در سازمان بهداشت جهانی می گوید: هنوز موارد ناشناخته بسیاری در رابطه با این ویروس وجود دارند که باید در طرح ها و برنامه های بلندمدت بررسی و شناخته شوند. این ویروس در موارد خاص باعث مرگ فرد آلوده می شود و ما بر این باوریم که از هر پنج فرد آلوده به ویروس تنها یک نفر بیمار شده و علائم بعدی را از خود بروز می دهد.