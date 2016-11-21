۱ آذر ۱۳۹۵، ۶:۰۱

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد:

وضعیت اضطراری ویروس زیکا پایان یافته است

سازمان بهداشت جهانی در خبری، پایان وضعیت اضطراری ایجاد شده از ویروس زیکا را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان بهداشت جهانیWHO که در ماه های گذشته به دلیل انتشار و انتقال ویروس زیکا شرایط اضطراری و آماده باش را اعلام کرده بود، اکنون در خبری پایان این وضعیت را منتشر کرده است.

اعلام پایان وضعیت آماده باش و اضطرار از سوی WHO در حالی است که این سازمان اعلام کرده، این ویروس ریشه کن نخواهد شد و به موضوع وجود ویروس microcephaly در نوزادان مناطق آلوده اشاره می کند. ویروس میکروسفالی در مناطق آلوده به ویروس زیکا بروز کرده و باعث می شود نوزادان با سری کوچک متولد شده و مغز رشد کافی نکرده و منجر به بروز معلولیت گسترده و ناتوانی‌ های فراوان شود. در واقع در این اختلال بافت مغز به طور غیرعادی کوچک می شود.

دکتر دیوید هایمن، رئیس کمیته اضطراری زیکا در سازمان بهداشت جهانی می گوید: از توجه سازمان بهداشت جهانی به این ویروس کاسته نشده اما ما معتقدیم که این ویروس همچنان در مناطق آلوده باقی خواهد ماند و نیاز به ریشه کنی و مقابله دراز مدت دارد.

در ماه فوریه علت تولد کودکانی با مشکلات مغزی در این مناطق مشخص نبود اما پس از بررسی ها و در ماه آوریل مشخص شد که عفونت ناشی از زیکا باعث ابتلای نوزادان به بیماری میکروسفالی می شود. این ویروس با نیش پشه به انسان منتقل شده و با ارتباطات جنسی به دیگران منتقل می شود.

دکتر پیتر سالاما، مدیر اجرایی کمیته اضطراری زیکا در سازمان بهداشت جهانی می گوید: هنوز موارد ناشناخته بسیاری در رابطه با این ویروس وجود دارند که باید در طرح ها و برنامه های بلندمدت بررسی و شناخته شوند. این ویروس در موارد خاص باعث مرگ فرد آلوده می شود و ما بر این باوریم که از هر پنج فرد آلوده به ویروس تنها یک نفر بیمار شده و علائم بعدی را از خود بروز می دهد.

