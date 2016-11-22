اجرای یک پروژه پس از سال ها غفلت/انتقادها ادامه دارد

خبرگزاری مهر-گروه استانها، ناصر رمضانی: آلودگی سفره های زیرزمینی، بحران کم آبی، نشست زمین، فروریختن چاه های منازل بر اثر پرشدن چاه ها، تنها بخشی از مخاطرات و تهدیداتی است که در طول سال های اخیر، غربی ترین شهرستان استان تهران را با خود درگیر ساخته است.

در این میان، تعریف، تصویب و اجرای پروژه فاضلاب شهری، از طرح ها و ایده های بسیار سازنده ای است که به همت مسئولان شهرستانی و استانی و نگاه ویژه دولت به این منطقه(ملارد) از ماه های گذشته به صورت رسمی در دستور کار قرار گرفته و در نواحی و نقاط متعددی از ملارد در حال پیگیری است.

مختصات فنی پروژه

احمد امینی، نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت بهره برداری از طرح فاضلاب شهری ملارد اظهار داشت: در شرایطی که معضل کم آبی به عنوان یکی از تهدیدات جدی این شهرستان مطرح است، اجرای پروژه اشاره شده، از گام های مثبت، سازنده و نوید بخشی به شمار می رود که می تواند بخش قابل توجهی از مشکلات مرتبط با این چالش(بحران کم آبی) را مدیریت و مهار کند.

وی افزود: پروژه مذکور در دو حوزه لوله کشی و انشعابات و تصفیه خانه قابل تعریف است که این دو طرح به نوعی مکمل یکدیگر محسوب می شوند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد عنوان کرد: براساس گزارشات ارائه شده، مقرر است طرح تصفیه خانه در قالب سه مِدول عملیاتی شود.

وی افزود: محل اجرای این پروژه در محدوده صالح آباد و حصار شالپوشِ ملارد و با پوشش ظرفیتی بالغ بر ۳۷ هزار اشتراک و در زمینی به مساحت ۱۴ هکتار جانمایی شده که در هفته دولت با حضور مسئولان استانی و کشوری بصورت رسمی کلنگ زنی شد.

امینی گفت:بر اساس زمان بندی تعریف شده، مقرر است شش هزار اشتراک، ظرف چند ماه آینده آماده سازی شود که با تحقق این امر، ۳۱ هزار اشتراک دیگر باقی خواهد ماند که به تدریج عملیات تکمیل و بهره برداری از آن اجرایی و پیگیری خواهد شد.

وی در خصوص میزان پیشرفت فیزیکی پروژه تصفیه خانه نیز عنوان کرد: پیشرفت کار در این پروژه ۶ درصد برآورد می شود که افق پیش بینی شده برای آن تا سال ۱۴۱۵ تعریف و تعیین شده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد عنوان کرد: جمعیت تحت پوشش این پروژه در مِدول نخست، ۲۳۵ هزار نفر خواهد بود و مجموع میزان پوشش جمعیتی تا پایان افق پیش بینی شده برای پروژه، بیش از ۷۰۰ هزار نفر برآورد می شود که به نوعی رشد و افزایش جمعیتی در سال های آتی نیز در این طرح نیاز سنجی شده است.

گلایه های مردمی از دریافت مبالغ سنگین تا تهدید به قطع آب

علیرغم مزایا یا ثمرات این پروژه، گلایه های بسیاری در ارتباط با هزینه هایی که از مردم اخذ می شود از سوی برخی از ساکنان این شهرستان مطرح شده است.

محمود خزائی یکی از ساکنان منطقه سرآسیاب ملارد در گفت و گو با خبرنگار مهر با طرح انتقاداتی از متولیان اجرای این طرح عنوان کرد:متأسفانه مسئولان، توانایی مالی و اقتصادی مردم ساکن در این شهرستان را آنچنان که باید مدنظر قرار نداده اند و در شرایطی که اکثریت قریب به اتفاق مردم این شهرستان از بضاعت و توانمندی مالی کافی برخوردار نیستند، اخذ هزینه ای قریب به دو میلیون تومان، موید کم توجهی مدیران شهرستانی به بضاعت اقتصادی عموم ساکنان این خطه است.

وی افزود: اگرچه بخش عمده هزینه اشاره شده بصورت اقساطی از مردم دریافت می شود اما می طلبد ساز وکاری طراحی شده تا با افزایش تعداد قسط ها، فشار کمتری به مردم وارد شود.

خزائی گفت:مراجعات بسیاری در این خصوص به ادارات مربوطه شهرستانی داشته ایم اما متأسفانه علیرغم در خواست های متعدد از سوی مردم، برای پیگیری تقاضاها(در خصوص افزایش تقسیط ماهانه) اقدام خاصی اندیشیده نشده است.

مریم فضلی یکی دیگر از ساکنان شهر ملارد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم توان کافی برای پرداخت هزینه فاضلاب شهری گفت:بنده در ساختمانی هشت واحدی سکونت دارم که متأسفانه اکثریت قریب به اتفاق ساکنان این ساختمان از شرایط مالی چندان مطلوبی برخوردار نیستند.

وی افزود:با همه این اوصاف، در قبال این ناتوانی مالی، از سوی مأموران آبفا به قطع انشعاب آب تهدید شده ایم که این رویه چندان منطقی به نظر نمی رسد.

فضلی عنوان کرد:ما و بسیاری از ساکنان منطقه سرآسیاب برای دریافت آب، حق انشعاب پرداخت کرده ایم اما متأسفانه در رویکردی غیر معقولانه برای آنچه که هزینه آن سال ها پیش دریافت شده(انشعاب آب)، تحت فشار قرار می گیریم.

مدت ها است عملیات حفاری چاه ها در کوچه و پس کوچه های شهر کلید خورده، اما روند اجرا به کندی پیگیری می شود

فضلی گفت:اگر قرار است محرومیتی نیز در این خصوص لحاظ شود باید در بحث فاضلاب شهری اعمال شود، نه اینکه با تهدید به قطع آب، مردم را مجاب به پرداخت هزینه کنند، در شرایطی که که توان کافی برای پرداخت آن وجود ندارد.

فاطمه خمیس آبادی یکی دیگر از ساکنان منطقه سرآسیاب ملارد در گفت و گو با خبرنگار مهر با ابراز گلایه از نحوه پیشبرد پروژه گفت:مدت ها است عملیات حفاری چاه ها در کوچه و پس کوچه های شهر کلید خورده، اما روند اجرا به کندی پیگیری می شود.

وی افزود:این وضعیت سیمای شهری را مخدوش کرده و از سوی دیگر روند تردد عادی را در معابر و کوچه ها با دشواری هایی جدی همراه ساخته است.

خمیس آبادی عنوان کرد:از مسئولان این انتظار می رود که برای اجرای چنین پروژه ای که به تعبیر آن ها برای شهر ضروری و حیاتی است، برآورد دقیقی را پیش از آغاز و اجرایی شدن آن در خصوص میزان امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و... و. لحاظ می کردند تا اینگونه شهر و مردم ساکن در آن را در برابر چنین طرحی دچار مشکل نشود.

وی افزود:در ظاهر عوامل اجرایی این پروژه از تخصص کافی برخوردار نیستند و همین ضعف باعث شد چندی پیش نشت فاضلاب در محدوده شهر ملارد مشکلات عدیده ای را برای مردم ایجاد کند که انتظار می رود مسئولان شهرستانی و متولیان مربوطه در آبفا، با دقت نظری هر چه بیشتر کارشناسان توانمند و زبده تری را بر می گزیدند.

پاسخ مسئولان شهرستانی به گلایه های مردمی

بنا براظهارات معاون فنی و عمرانی فرمانداری شهرستان ملارد، پروژه در دو بخش تصفیه خانه و انشعاب و نصب، مجزا و تفکیک شده است.

محسن یقین لو در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص میزان هزینه های برآورد شده برای اجرا و بهره برداری از پروژه مذکور عنوان کرد:میزان بودجه مورد نیاز برای شبکه های اصلی و فرعی ۱۱ میلیارد تومان برآورد می شود و در خصوص پروژه تصفیه خانه نیز بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز سنجی شده که مقرر است، مجموع بودجه اشاره شده از دو حوزه اعتبارات دولتی و مبالغی که از مردم ساکن دراین شهرستان اخذ می شود، تأمین و فراهم شود.

معاون فنی و عمرانی فرمانداری ملارد عنوان کرد:نحوه مبالغ دریافتی از عموم مردم به این صورت تعریف شده که ۱۰ درصد از مجموع مبلغ به عنوان پیش پرداخت و باقیمانده آن در ۱۷ قسط اخذ خواهد شد.

وی در خصوص میزان مبالغ دریافتی برای اجرایی شدن پروژه واگذاری و بهره برداری ازانشعابات گفت:انشعاب هر واحد مسکونی ۲۶۶ هزار تومان محاسبه که با احتساب هزینه حفاری(۱۵۰ هزار تومان)، هزینه نصب(۸۰۰ هزار تومان)، تبصره سه(۷۰۰ هزار تومان)، در مجموع یک میلیون و ۹۱۶ هزار تومان برآورد هزینه می شود.

یقین لو گفت:در صورتی که تعداد واحد ساختمانی بیش از هشت واحد باشد، مبلغ ۱۴۰ هزار تومان برای هر واحد به مجموع هزینه اشاره شده(یک میلیون و ۹۱۶ هزار تومان) اضافه خواهد شد.

معاون فنی و عمرانی فرمانداری ملارد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص تشریح ضوابط و قوانین تعریف شده که اجازه دریافت چنین مبالغی را از محل وجوهات مردمی می دهد، عنوان کرد:بر اساس تبصره یک قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری، شرکت آب و فاضلاب استانی مجاز است بخشی از هزینه های برقراری انشعاب، به عنوان حق تفکیکی مذکور در ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلابِ مصوب سال ۶۹ را بر اساس تعرفه های مورد عملِ آبان ماه ۷۶ متناسب با رشد سالانهِ حق انشعاب در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر وصول و منحصرا برای اجرای طرح های فاضلاب و توسعه تأسیسات آب همان شهر هزینه کند.

وی افزود:بر اساس ضوابط تعریف شده، مفاد ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب، کماکان لازم الاجرا است.

یقین لو گفت:پیرو تبصره دو این قانون، به شرکت های آب و فاضلاب استانی اجازه داده می شود به میزان متوسط ۱۰ درصد علاوه بر نرخ های مصوبِ حق انشعاب آب و آب بها، تا زمان نصب انشعاب فاضلاب در شهرهایی که طرح های فاضلاب در آن ها در دست اجرا است را دریافت کنند.

معاون فنی و عمرانی فرمانداری ملارد عنوان کرد:در قالب این تبصره، مطالعه(طرح) فاضلاب شهر هایی که اجرای فاضلاب درآن ها ضروری است از محل تسهیلات این بند شروع می شود.

وی در تشریح تبصره چهار این قانون گفت:شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت های آب و فاضلاب استانی مکلف هستند چارچوب های حقوق و قراردادی لازم برای تشویق بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری، توسعه و بهره برداری طرح های آب و فاضلاب را فراهم کنند که به موجب این قانون، شرکت آب و فاضلاب کشور به نمایندگی از طرف دولت، مسئولیت نظارت بر کیفیت ارائه خدمات و تعرفه های اِعمال شده را خواهد داشت.

یقین لو در ارتباط با تبصره پنج این قانون نیز عنوان کرد: تمامی کمک های خیرخواهانه برای ساخت ابنیه، تأسیسات و ماشین آلات مشخص با تأمین بخشی از منابع سرمایه ای اجرای طرح محلی از سوی افراد حقیقی یا حقوقی به شرکت های آب و فاضلاب داده شده تا زیر نظر هیئت مذکور(تصریح شده در تبصره سوم این قانون) هزینه شود.

معاون فنی و عمرانی فرمانداری ملارد گفت: این کمک ها جزئی از حقوق عمومی نظیر حق انشعاب و سایر خودیاری های مردم قرار گرفته و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهامداران و یا قابل صرف برای جبران زیانِ عملیاتی شرکت ها نیست.

وی افزود: این هزینه ها از سوی وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می شود.

افزایش طول زمان اقساط در دستور کار قرار دارد

مجتبی شاهقلیان معاون فرماندار ملارد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حائز اهمیت بهره برداری از فاضلاب شهری در حفظ و ارتقای سلامت عمومی عنوان کرد:در طول دو سال گذشته و در کارگروه سلامت با جدیت پیگیر کنترل سلامت آب و سفره های زیرزمینی بوده ایم و خوشبختانه به توفیقات شایسته و مطلوبی نیز در این خصوص نائل شده ایم.

یکی از چالش های ما در گذشته به آلودگی سفره های زیرزمینی آب و نیترات فراتر از حد معمول آن معطوف می شد که عامل و کانون اصلی این آلایندگی را باید در فاضلاب خانگی جستجو کرد

وی افزود:یکی از چالش های ما در گذشته به آلودگی سفره های زیرزمینی آب و نیترات فراتر از حد معمول آن معطوف می شد که عامل و کانون اصلی این آلایندگی را باید در فاضلاب خانگی جستجو کرد.

شاهقلیان گفت:با اتخاذ تدابیر هوشمندانه در زمان مدیریت اسبق آبفای شهرستان ملارد و مسدود کردن چاه های آلوده، خوشبختانه این معضل و چالش جدی مدیریت شد اما برای پیشگیری و پایداری سلامت آب باید با اجرای طرحی موثر، تمهیدات لازم مد نظر قرار می گرفت که خوشبختانه با توجه ویژه دولت و اهتمام مسئولان، اجرای پروژه فاضلاب شهری بصورت رسمی در شهرستان ملارد کلید خورد.

معاون فرماندار ملارد عنوان کرد:متأسفانه در طول یک دهه گذشته شاهد غفلت هایی جدی در این خصوص بوده ایم و بسیار پیش تر از این، ضرورت اجرای چنین طرحی احساس می شده که در این خصوص برخی کم توجهی ها در گذشته مشکل ساز شده است.

وی افزود:با آغاز به کار دولت و نگاه ویژه مسئولان به حوزه آب و سلامت زیست محیطی، پروژه مذکور در دستور کار قرار گرفت که تاکنون بخشی از اجرای طرح پیش رفته و بر اساس زمان بندی پیش بینی شده، باقیمانده پروژه نیز به تدریج عملیاتی خواهد شد.

شاهقلیان گفت:در حین اجرای طرح با غفلت آبفای غرب تهران و پیمانکار، شاهد بروز نارسایی هایی بودیم و متأسفانه نَشتِ فاضلاب در محدوده آموزش و پرورش ملارد باعث بروز اختلالاتی در شرایط عادی و طبیعی شهر شد.

معاون فرماندار ملارد عنوان کرد: با عدم هماهنگی پیمانکار با کارگروه سلامت، نصب مشترکین برای تأمین بخشی از هزینه ها کلید خورد که به هر ترتیب با ورود عوامل مسئول، این نارسایی با فوریت کنترل و مهار شد.

وی افزود:از روز نخست بر این امر تأکید داشته ایم که باید خدمات رسانی بصورت رسمی آغاز شود و سپس از بابت آنچه که به عنوان خدمات ارائه می شود، از مردم دریافت هزینه شود.

شاهقلیان عنوان کرد:تردیدی وجود ندارد که غفلت ۱۰ ساله در خصوص پروژه فاضلاب شهری ملارد، معقولانه نبوده و باید بسیار پیش تر از این، راه اندازی و بهره برداری از این طرح، تعریف و عملیاتی می شد اما به هر ترتیب، این دلیل نمی شود تا بتوان اجازه داد در حق مردم اِجحافی صورت پذیرد.

وی افزود:نصب مشترکین با اقدام نابخردانه پیمانکار فاضلاب، قبل از اینکه پَکِیج تعبیه شود، باعث نشت فاضلاب و رنجش مردم شد که با لحاظ کردن هوشمندی لازم، امکان کنترل حادثه وجود داشت که به هر ترتیب این چالش حادث و در نهایت مهار و کنترل شد.

معاون فرماندار ملارد در خصوص اخذ مبالغی از مردم برای پیگیری و اجرای طرح گفت:اجرای چنین طرح هایی با همراهی و همگامی مردم، مسبوق به سابقه بوده و در بسیاری از شهرهای ایران، آب و فاضلاب با دریافت وجوهاتی بصورت تقسیطی، طرح های مختلف را اجرایی و عملیاتی کرده است و این شیوه اجرا، امری غیر معمول نیست.

وی افزود: باید با افزایش اقساط، فشار کمتری به مردم وارد شود و ما نیز تلاش می کنیم با اتخاذ تدابیر مقتضی این امر محقق شود.

اتکا به اعتبارات دولت بهره برداری طرح را به تعویق می اندازد

بهمن خطیبی فرماندار ملارد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری عملیات اجرایی پروژه فاضلاب ملارد عنوان کرد:طرح در قالبbot و یا فاینانس در حال اجرا است و با عنایت به ضرورتی که برای بهره برداری از این پروژه احساس می شد، در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که راه اندازی طرح اشاره شده، بر تعویق و تأخیر زمان بهره برداری ارجحیت دارد.

وی افزود:به هر حال نمی توان این واقعیت را از نظر دور داشت که اتکای صرف به اعتبارات دولتی، روندِ بهره برداری از پروژه را زمان بَر می کرد و به ناچار برای رفع دغدغه های حوزه سلامت، باید طرح با مشارکت مردمی پیگیری می شد.

فرماندار ملاردعنوان کرد:اگر چه در برخی عرصه های اجرایی پروژه فاضلاب، نارسایی هایی بروز کرد اما در مجموع، این پروژه از اهمیت بسیاری زیادی برای شهرستان ملارد برخوردار است.

وی گفت:هدف نهایی ما براین اصل استوار است که کار به نحو شایسته ای پیش رود و در صورت بروز اختلال، کاستی و یا مشکل و بی تدبیری، این آمادگی از سوی فرمانداری وجود دارد که اقدامات مقتضی را در دستورکار قرار دهد.

به هر ترتیب امید آن می رود ساز وکاری اندیشیده شود تا در عرصه مالی و وجوهاتی که از مردم دریافت می شود، تدابیر و تمهیدات مقتضی پیش بینی شده تا تأمین هزینه ها در بازه زمانی طولانی تری از مردم اخذ شود.