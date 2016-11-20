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۳۰ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۱۱

معاون اول رئیس جمهور:

ابراز رضایت از خدمات رسانی به زوار اربعین/رفع مشکلات با کمک مردم

ابراز رضایت از خدمات رسانی به زوار اربعین/رفع مشکلات با کمک مردم

نجف اشرف- معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه راهپیمایی اربعین یک پدیده جدید است، گفت: خدمات رسانی به زوار در اربعین حسینی با توجه به رصد صورت گرفته مطلوب بوده است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نجف، اسحاق جهانگیری در حاشیه بازدید از موکب ستاد اربعین استان زنجان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پیاده روی اربعین نشان از اقتدار و وحدت مسلمانان است، افزود: ممکن است خیلی از افراد در دنیا نخواهند پیام صلح، دوستی، آشتی و وحدت مسلمانان را بشنوند ولی باید دنیا بداند که اسلام اصلا دین خشونت نیست.

وی ادامه داد: راهپیمایی اربعین نشان دهنده این است که میلیونها انسان در یک راه مقدس و صحیح گام برمی دارند و پیام صلح، دوستی و انسانیت را به جهانیان می رسانند و این پیام حتما یک روز در دنیا شنیده خواهد شد.

جهانگیری با تاکید بر اینکه دنیا باید از انگیزه های اجتماع میلیونی آگاه شود و به عمق آن پی ببرد، افزود: واقعیت های کامل حضور مردم نمی تواند توسط رسانه ها به تصویر کشیده شود و پیام حضور میلیونی مردم از نژادها و زبان های مختلف توسط رسانه نمی تواند منتقل شود بلکه تنها با حضور مردم می تواند منتقل شود و آن هم براساس پیامی است که حضرت اباعبدالله از ابتدا داشتند.

 معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه راهپیمایی اربعین یک پدیده جدید است، گفت: خدمات رسانی به زوار در اربعین حسینی با توجه به رصد صورت گرفته مطلوب بوده است.

جهانگیری با بیان اینکه راهپیمایی اربعین کار نو و جدیدی است و طبیعتا در آغاز کار مشکلات و نقاط ضعفی دارد، افزود: با وجود مشکلات و نقاط ضعف مردم با توجه به عشق و علاقه ای که فراتر از مباحث مادی است توجهی به مشکلات و نقاط ضعف ها نمی کنند و همه کسانی که خدمت می کنند هدف بزرگ خدمت به زوار را در برنامه خود دارند برای همین با عشق و علاقه خاص کار می کنند.

وی با اشاره به بازید از موکب ها و گفتگو با زوار اربعین حسینی، افزود: اکثر زواری که دیدم از وضعیت ابراز رضایت داشتند و امیدواریم بتوانیم مشکلاتی که وجود دارد را به همت مردم رفع کنیم.

کد مطلب 3829499

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