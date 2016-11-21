یک گام تا اجرای تعرفه های پرستاری/چشم پرستاران به وزیر رفاه

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه پرستاری کشور که در خط مقدم خدمت به مردم و بیماران قرار دارد، از تیر ماه سال ۱۳۸۶ که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، تا امروز چشم انتظار اجرایی شدن این قانون است تا شاید از این طریق به بخشی از خواسته های به حق خودشان برسند.

آنطور که از شواهد امر پیداست، در حال حاضر پرستاران خدماتی را انجام می دهند که هیچ نفع مالی برای آنها ندارد و دلیل آن هم، نداشتن تعرفه های پرستاری است که بتوان حق الزحمه آنها را از بیمه ها گرفت. همانطور که جامعه پزشکی در قبال خدماتی که انجام می دهد، پول آن را می گیرد.

جامعه پرستاری کشور بر این عقیده است که خدمات پرستاری از اهمیت ویژه ای در نظام سلامت برخوردار است و می بایست برای این خدمات ارزش مالی و معنوی قائل شد. اما پرستاران معتقدند نه تنها ارزش مالی خدمات پرستاری لحاظ نشده است، که حتی ارزش معنوی هم برای خدمات آنها قائل نیستند و اغلب بیماران پس از ترخیص از بیمارستان، یک جمله می گویند: خدا خیرت بده دکتر!

تعرفه های پرستاری بدون پول اجرا نمی شود

آخرین اظهار نظر بالاترین مقام وزارت بهداشت در مورد سرنوشت قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، باز می گردد به هفته گذشته که عنوان کرد اجرایی شدن این قانون نیازمند اعتبار لازم است.

دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت در واکنش به این سئوال که چرا تعرفه های پرستاری اجرا نمی شود، گفت: دلیل اجرا نشدن این قانون این است که مجلس برای آن اعتباری پیش بینی نکرده است.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس مدعی هستند تنها ۳۰ درصد از برنامه پنجم اجرا شده است، افزود: از جمله این قوانین قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است که اعتبار آن در همان زمان تصویب دیده می شد امروز مشکلی برای اجرای آن وجود نداشت.

وزیر بهداشت از پرستاران خواست برای اجرایی شدن تعرفه های پرستاری می بایست به سراغ مجلس بروند و از نمایندگان بخواهند برای اجرای قانون تعرفه گذاری در سال ۹۶ اعتبار تخصیص داده شود.

در همین حال، حسین علی نسائی عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور، عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور، اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را نجات‌بخش طرح تحول سلامت و بیمه‌ها دانست و گفت: اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از درخواست‌های القایی پزشکی نیز به شدت خواهد کاست. می توان گفت یکی از راه‌های نجات و اصلاح طرح تحول هم‌اکنون اجرای تعرفه‌های پرستاری است. همچنین اجرای این تعرفه‌ها از شکاف طبقاتی می کاهد و باعث توزیع متوازن ثروت می شود.

وی معتقد است که اجرای تعرفه‌های پرستاری نه تنها برای دولت بار مالی برای ایجاد نمی‌کند بلکه اجرای آن می تواند طرح تحول سلامت و بیمه‌ها را نجات دهد زیرا بسیاری از تعرفه‌ها و خدمات پرتکرار پرستاری با پزشکی مشترک است و تعرفه‌های پرستاری ارزان‌تر است و از هزینه‌های دولت و بیمه‌ها خواهد کاست.

وعده های ۴ وزیر بهداشت به پرستاران

تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال ۱۳۸۶، مقارن بود با حضور دکتر کامران باقری لنکرانی در وزارت بهداشت دولت نهم، به دنبال تشکیل دولت دهم، دکتر مرضیه وحیددستجری بر مسند وزارت بهداشت قرار گرفت و به دنبال برکناری او از این مسند در چند ماه پایانی دولت دهم، دکتر محمد حسن طریقت منفرد سکان وزارت بهداشت را عهده دار شد و در نهایت با تشکیل دولت یازدهم، دکتر سید حسن هاشمی بر مسند وزارت بهداشت قرار دارد.

وقتی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به عنوان یک طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، وزارت بهداشت می بایست ظرف مدت ۶ ماه آیین نامه اجرایی آن و تعرفه های پرستاری را تهیه می کرد. جامعه پرستاری خیلی مشتاق بودند که هرچه زودتر این آیین نامه از وزارت بهداشت بیرون بیاید، و رویای آنها رنگ واقعیت بگیرد.

از سال ۱۳۸۶ تا امروز، وقتی روز پرستار از راه می رسد، مسئولان حوزه سلامت از این فرصت استفاده می کنند و در جمع پرستاران می آیند و به آنها وعده اجرای قانونی را می دهند که از آن به عنوان «ام المطالبات پرستاری» نام برده می شود. حالا نزدیک به ۱۰ سال از تصویب این قانون می گذرد اما هنوز اتفاقی نیفتاده که پرستاران را خوشحال کند.

جامعه پرستاری از فردای روز تصویب تعرفه های پرستاری تا امروز، فقط از وزرای بهداشت وعده شنیده اند. از اجرای آزمایشی قانون در چند بیمارستان، تا تغییر روش اجرای آن، همه و همه وعده هایی بوده است که در این سال ها، پرستاران شنیده اند.

سرانجام تعرفه های پرستاری به شورای عالی بیمه رسید

یکی از مشکلات پیش روی اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، بیمه شدن خدمات پرستاری بود. موضوعی که وزارت بهداشت مدعی است که می بایست در شورای عالی بیمه به تصویب برسد. البته، جامعه پرستاری برای ارسال تعرفه ها به شورای عالی بیمه، دست از تلاش برنداشت و همواره در تعامل با مسئولان مربوطه، خواستار تسریع در ارسال این تعرفه ها به شورای عالی بیمه بوده است.

اما، حالا پس از گذشت سال ها انتظار، سر انجام وزارت بهداشت تعرفه های پرستاری را به شورای عالی بیمه فرستاد. این خبری خوش و امیدوار کننده برای جامعه پرستاری است که حداقل خیالشان راحت شد که این قانون از «خوان» وزارت بهداشت به سلامت عبور کرده است و حالا باید به سراغ شورای عالی و سکاندار این شورا، یعنی وزیر رفاه بروند.

محمد شریفی مقدم قائم مقام سازمان نظام پرستاری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ارسال تعرفه های خدمات پرستاری به شورای عالی بیمه، اظهارداشت: جامعه پرستاری انتظار دارد حالا که فصل بودجه است، مسئولان مربوطه برای اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری جدیت به خرج دهد.

وی با انتقاد از اینکه در طول سال های گذشته به بهانه های واهی از اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری طفره رفته اند، گفت: الان بهترین زمان برای اثبات حسن نیت به جامعه پرستاری است که بودجه وزارت خانه ها در حال تهیه است.

حالا باید منتظر ۴ ماه پایانی سال ۹۵ ماند و دید که بالاخره قرعه اجرای تعرفه های پرستاری نصیب کدام دولت خواهد شد. قریب به ۱۵۰ هزار پرستار که ۱۰۰ هزار نفر آنان در بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت خدمت می کنند، منتظر شنیدن خبر خوش اجرایی شدن تعرفه های پرستاری تا قبل از آغاز سال ۹۶ هستند.

در شورای عالی بیمه که متشکل از صندوق های بیمه گر، وزارت بهداشت، نظام پزشکی و... است، وزیر رفاه سکاندار است و او می تواند ماجرا را به سرانجام برساند.