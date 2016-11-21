خبرگزاری مهر - گروه استانها: با توجه به کاهش آبهای زیرزمینی در لرستان و اینکه کشتهای تابستانه مقرونبهصرفه نیست زعفران میتواند بهعنوان یکی از کشتهای جایگزین در استان لرستان موردنظر مسئولان و کشاورزان قرار گیرد.
طلای سرخ لرستان ۱۰ برابر گندم درآمدزایی دارد
طی سالجاری با اضافه شدن ۶۲ هکتار سطح زیر کشت زعفران در استان هماکنون وسعت مزارع زعفران در لرستان به ۱۹۵.۶ هکتار توسعهیافته و این میزان ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایشیافته است.
اشتغال بسیار خوب، اقتصادی و درآمدزا، وجود متقاضی و خریدار زیاد، کیفیت مناسب، عدم نیاز به ماشینآلات و ادوات کشاورزی، جلوگیری از جاری شدن روان آبها و فرسایش خاک در اراضی بالادستی ازجمله مزایای کشت زعفران در لرستان است.
با توجه به اینکه بیشتر کشاورزی لرستان خردهپا بوده، کشت این محصول برای خانوادههای کمبضاعت و پرجمعیت بسیار مناسب و بهصرفه خواهد بودبا توجه به اینکه بیشتر کشاورزی لرستان خردهپا بوده، کشت این محصول برای خانوادههای کمبضاعت و پرجمعیت بسیار مناسب و بهصرفه خواهد بود چراکه هر هکتار سطح زیر کشت زعفران در استان نیاز به ۵۰۰ نفر کارگر دارد و با توجه به وجود نیروی کار فراوان و آمار بالای بیکاری در استان کشت این محصول میتواند در ایجاد اشتغال مؤثر باشد.
زعفران در شرایط دیم نیز قابلکشت بوده و درصورتیکه دولت عرصهها را محصور کند با توجه به کیفیت بالای زعفران لرستان نسبت به زعفران سایر نقاط کشور ۱۰ برابر گندم درآمدزایی خواهد داشت.
محصولی قابلکشت در نقاط مختلف لرستان
عبدالرضا بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی اظهار داشت: در استان لرستان بیش از ۷۸۰ هزار هکتار زمین زراعی وجود دارد که تقریباً از این میزان ۱۸۵ هزار هکتار آن یعنی ۲۴ درصد آبی و مابقی دیم هستند.
وی بابیان اینکه عمده اراضی کشاورزی لرستان دیم و کم آب است عنوان کرد: یکی از مشکلات حوزه کشاورزی لرستان کوچک بودن قطعات اراضی آن بوده و هماکنون در برخی از نقاط استان با کشاورزی معیشتی روبرو هستیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان سطح اراضی کشاورزی لرستان سطح اقتصادی برای تولید بهخصوص برای محصولات استراتژیک مانند گندم، جو و ... نیست بیان داشت: در لرستان بحث بهرهوری از منابع آب بسیار ارزشمند بوده و بنابراین ما در نقاط مختلف استان میتوانیم کشت زعفران داشته باشیم.
کاشت طلای سرخ راهی برای افزایش درآمد مردم
بازدار در ادامه سخنان خود بابیان اینکه زعفران محصولی بوده که به لحاظ ارزش غذایی در زیرمجموعه گیاهان دارویی محسوب میشود و مصرف آبی کمی داشته و در برخی مواقع بدون آب نیز میتوان آن را کاشت گفت: کشت زعفران درواقع یک زراعت و کشاورزی خانوادگی محسوب میشود.
وی بابیان اینکه در استان برای برداشت محصول زعفران بالغبر ۲۱۰ نفر روز در هر هکتار نیروی کار نیاز داریم گفت: در این راستا کاشت محصول زعفران میتواند نقش بسیار مؤثری در مشارکت خانوادهها، زنان روستایی در حوزه کشاورزی را به دنبال داشته باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بابیان اینکه هماهنگی لازم را با بانک کشاورزی صورت گرفته که تسهیلات مور نیاز را برای کاشت محصول زعفران در اختیار کشاورزان و متقاضیان قرار دهد عنوان کرد: همچنین بحث مسائل ترویجی و آموزشی را نیز همواره در دستور کارداریم.
بازدار یادآور شد: محصول زعفران میتواند در افزایش سرانه درآمدی مردم تأثیرگذار باشد.
محصولی که میتواند ۱۰ هزار شغل ایجاد کند
پارسال ۳۱۹ کیلوگرم زعفران در لرستان تولید شد که پیشبینی میشود امسال این میزان به ۴۲۰ کیلوگرم برسد، هرچند سطح زیر کشت و میزان تولید زعفران در لرستان در سالهای اخیر رو به افزایش بوده اما مقایسه آن با میزان تولید این محصول در کشور که به ۴۲۰ تن در سال میرسد نشاندهنده این است که لرستان از نظر تولید این محصول مهم و اقتصادی در ردههای آخر جدول قرار دارد.
میزان تولید زعفران هنوز جوابگوی نیاز استان نیست و در صورت اجرای سیاستها و برنامههای حمایتی و مزیتهایی که استان لرستان در این حوزه دارد میتوان افزایش تولید، صادرات و ایجاد صنایع تبدیلی برای این محصول در استان مدنظر قرارداد.
هماکنون ۷۰۰ نفر درکشت و تولید زعفران در لرستان مشغول به کار هستند و کارشناسان بر این باور هستند که در صورت حمایت دستگاههای ذیربط و مدیریت ارشد استان از کشت زعفران که میتواند از مصادیق تحقق اقتصاد مقاومتی در استان باشد میتوان در این بخش دستکم ۱۰ هزار شغل ایجاد کرد.
لرستان یکی از رویشگاههای بسیار دور طلای سرخ
سالبهسال روند کشت محصول زعفران در لرستان افزایش مییابدبهروز بهاروند مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سالبهسال روند کشت محصول زعفران در لرستان افزایش مییابد و این امر نیز به دلیل آثار اقتصادی و همچنین نیاز بسیار پایین آن به آب است.
وی بابیان اینکه کشت زعفران در لرستان در دو نوبت از سال صورت میگیرد گفت: بین خرداد و تیرماه و همچنین در نیمه اول شهریور تا نیمه آخر شهریور در برخی از مناطق استان محصول زعفران کاشته میشود.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان بابیان اینکه محصول زعفران بهصورت پیاز کشت میشود گفت: این محصول درواقع، محصول مناطق خیلی فقیر است.
بهاروند بابیان اینکه نیاز آبی این محصول برای شروع «گل انگیزی» و تولید به یک آب و در برخی از مناطق که آب بیشتری در دسترس بوده ب دو آب است بیان داشت: ازنظر تولید نیز استان لرستان یکی از رویشگاههای طبیعی گیاه زعفران از گذشتههای بسیار دور بوده است.
تولید زعفران در لرستان بالاتر از متوسط کشوری است
وی بابیان اینکه تولید محصول زعفران در لرستان از متوسط کشوری نیز بالاتر است گفت: بر اساس بررسی کارشناسان بین هشتتا ۱۰ کیلوگرم در مزارع زعفرانی که خوب مراقبت شود محصول برداشت میکنیم.
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی لرستان بابیان اینکه هشت کیلوگرم زعفران در هر هکتار ازنظر اقتصادی بسیار ارزشمند است گفت: اگر این میزان را با کشت غلات مانند گندم و جو مقایسه کنیم قیمت و صرفه اقتصادی آنها با زعفران قابلمقایسه نیست.
بهاروند بابیان اینکه ارزش هشت کیلوگرم زعفران بالاتر از ۵۰ میلیون تومان است گفت: کمتر از یک ماه بعد از کشت پیاز زعفران اولین گلهای زعفران را میتوانیم برداشت کنیم بااینوجود محصول سال اول خیلی قابلملاحظه نیست و حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم در هکتار است.
وی گفت: بهتدریج این کشت سالبهسال و تا سال ششم بهصورت تصاعدی افزایش مییابد و تا ۱۰ کیلوگرم در هر هکتار را میتوانیم برداشت کنیم.
محصولی که میتواند شهرت جهانی پیدا کند
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی لرستان بابیان اینکه بسیاری از کشاورزان استان دارای اراضی خرد و کوچک هستند گفت: در این راستا امکان استفاده از ماشینآلات کشاورزی در اراضی کشاورزی یک هکتار تا پنج هکتار وجود ندارد و کشاورزان راهی ندارند جز اینکه به سراغ محصولاتی بروند که بدون ماشینآلات کشاورزی بتوان آنها را کاشت.
پرداخت تسهیلات لازم برای شرکتها و بنگاههای تولیدکننده زعفران و همچنین کشاورزان بهاروند از پرداخت تسهیلات لازم برای شرکتها و بنگاههای تولیدکننده زعفران و همچنین کشاورزان خبر داد.
یکی از اساسیترین عوامل مؤثر در نوع معیشت ساکنان هر منطقه موقعیت جغرافیایی آن است که استان لرستان به علت موقعیت خاص اقلیمی از تنوع آب و هوایی منحصربهفردی برخوردار است.
این تنوع آب و هوایی موجب شده است تا استان حاصلخیز لرستان استعداد کشت انواع محصولات مختلف را داشته باشد و زعفران یکی از این محصولات است که در سالهای اخیر با کشت بهصورت پایلوت و گسترده نتایج قابلتوجهی را در اختیار محققان قرار داده است.
همچنین با صادرات بهترین و مرغوبترین زعفران ایران بهعنوان ظرفیتی نهفته از درآمد و اشتغال میتوان بهروزهای خوب این محصول در لرستان امیدوار بود، روزهایی که نام زعفران لرستان را در جهان بلندآوازه ببینیم و این استان بهعنوان قطب محصول زعفران معرفی شود.
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