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۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۰

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان:

نماز جماعت در ۱۱۰ مدرسه شهرستان زنجان برگزار می شود

نماز جماعت در ۱۱۰ مدرسه شهرستان زنجان برگزار می شود

زنجان- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان از برگزاری نماز جماعت در ۱۱۰ مدرسه شهرستان زنجان خبر داد و گفت:۱۱۰ روحانی در این مدارس اقامه نماز را بر عهده دارند.

حجت الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر به حضور روحانیون در مدارس شهرستان زنجان اشاره کرد و افزکد: در سطح مراکز آموزشی و دانشگاهی با هماهنگی های صورت گرفته از مبلغین و مبلغات خوبی برای اقامه نماز به کار گرفته شده است.

وی اظهار کرد: ۱۱۰ نفر  از روحانیون در مدارس و مراکز آموزشی شهرستان زنجان در اقامه نماز جماعت فعالیت می کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان به بحث توسعه اقامه نماز جماعت در مدارس شهرستان زنجان اشاره کرد و گفت: در بحث توسعه این امر مهم برخی از مراکز آموزشی  زیر ساخت لازم را ندارند تا اعزام  روحانی را داشته باشیم. 

خسروی تاکید کرد: اگر در سطح مراکز آموزشی از نظر ساختاری نماز خانه تهیه شود سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان مشکلی برای اعزام روحانی در مدارس شهرستان زنجان ندارد.

وی گفت: در راستای تقویت اقامه نماز  جماعت در مدارس، باید برگزاری نماز جماعت با حضور روحانیون باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان با بیان اینکه توجه به امر نماز باعث کاهش آسیب های اجتماعی می شود، تاکید کرد: نماز مانع از رفتن دانش آموزان به سمت ناهنجاری ها می شود، بنابراین باید زیر ساخت های لازم برای اقامه نماز جماعت در مدارس  فراهم شود.

خسروی تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون اقدامات خوبی در بحث تقویت بخش فرهنگی و دینی در مدارس شهرستان زنجان انجام شده و طی سالجاری هم این برنامه ها با کیفیت بیشتری برگزار می شود و دانش آموزان استقبال خوبی از این برنامه ها دارند.

کد مطلب 3829579

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