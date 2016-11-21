شناخت هر چه بیشتر سیره امام حسین (ع) ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اوقاف و امور خیریه استان سمنان حجت‌الاسلام محمدباقر عبدوس در اجتماع بزرگ عزاداران اربعین حسینی که در جوار آستان مقدس امامزاده یحیی (ع) سمنان، اظهار داشت: امروز هیچ عذری برای حمایت از امام حسین (ع) نداریم و دفاع از اهل‌بیت (ع) و حریم امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) بر ما واجب است.

وی تصریح کرد: در زمان امام حسین (ع) نیز خیلی‌ها به امام پیشنهاد دادند که اسب و پول می‌دهند؛ در صورتی که نیاز به حضورشان در رکاب اباعبدالله الحسین (ع) و فدا نمودن جان و ریختن خونشان در راه اسلام و قرآن بود.

امام جمعه موقت سمنان گفت: زیارت خواندن ما بدون شناخت دشمنان داخلی و خارجی فایده‌ای ندارد و ما باید عارف به امام حسین (ع) و تفکر حسینی باشیم و حواسمان باشد که علم و حلم و بلوغ سیاسی خود را در راه امام حسین (ع) افزایش دهیم.

عبدوس با اشاره به اجتماع بزرگ زائران اربعین حسینی از کشورهای مختلف در کنار حرم حضرت امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع)، اضافه کرد: امروز همه دنیا اقرار و اعتراف دارد که این اجتماع بزرگ‌ترین اجتماع شیعه، بزرگ‌ترین پذیرایی و بزرگ‌ترین امنیت در کربلا است و متحیر مانده است.

وی اظهار داشت: باید اذعان کرد که اجتماعی چنین عاشقانه در دنیا بی‌نظیر است، این اجتماع ازآنجاکه هر ساله شکل می‌گیرد، نقشه‌های دشمن در سایه چنین اجتماعی خنثی می‌شود.

امام جمعه موقت سمنان با تأکید بر شناخت هر چه بیشتر نام حسین (ع)، خاطرنشان کرد: هر زمان که همه دنیا با نام امام حسین (ع) آشنا شود زمینه برای ظهور امام زمان (عج) فراهم خواهد شد و امروز می‌بینیم که این اجتماع نیز زمینه‌ای را برای ظهور آن حضرت فراهم کرده است.

عبدوس با مطلوب ارزیابی کردن اجتماع عزاداران اربعین حسینی، گفت: این اجتماع معنوی اقدامی مردمی است و در روح و جان مردم آثار مثبت معنوی دارد.