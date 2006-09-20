پاكستان تبعيض در زمينه هسته اي را نخواهد پذيرفت / اشغالگري و سركوب مسلمانان سبب تداوم افراط گرايي خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، پرويز مشرف در سخنراني شب گذشته خود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد اظهارداشت :"پاكستان خواهان شركت در مسابقه تسليحاتي نيست و هر آنچه كه لازم باشد براي حفظ اعتبار حداقل سطح بازدارنده دفاعي خود انجام خواهيم داد" .



وي همچنين مشخص كرد كه با وجود مخالفتهاي آمريكا ، پاكستان به تلاش براي دستيابي به فناوري هسته اي صلح آميز ادامه خواهد داد . مشرف تاكيد كرد كه كشورش تبعيض در زمينه هسته اي را نخواهد پذيرفت .



رئيس جمهوري پاكستان در بخشي از سخنراني خود هشدارداد كه بدون پايان اشغال خارجي و سركوب مسلمانان ، تروريسم و افراط گرايي همچنان به يافتن نيروهاي جديد در ميان مسلمانان نقاط مختلف جهان ادامه خواهد داد .



وي با اشاره به مناقشه هند و پاكستان بر سركنترل منطقه كشمير افزود :"بهبود روابط و مساعد شدن شرايط بين المللي يك راه حل قابل قبول را براي دو كشور بر سر اين مناقشه طولاني مدت به ارمغان خواهد آورد" .



مشرف درباره خاورميانه هشدار داد كه بزرگترين چالش براي امنيت جهاني،تلاشهاي ضد تروريستي و اعتبار سازمان ملل متحد ، درگيريهاي متعدي است كه منطقه را تحت تاثير قرار داده است .



رئيس جمهوري پاكستان همچنين خواستارگفتگو وتفاهم براي حل اختلافات بين دنياي اسلام و غرب شد و اعلام كرد كه اين بيشترين نا اميدي است كه ببينيم شخصيتهاي برجسته، حساسيتهاي مسلمانان را در اين برهه از زمان ناديده مي گيرند .



طي نشست كشورهاي عضو جنبش غير متعهدها در كوبا كه شنبه 25 شهريور(16 سپتامبر)برگزار شد، پرويز مشرف و مانوهان سينگ نخست وزيرهند با از سرگيري مذاكرات صلح بين دو كشور كه پس از بمبگذاريهاي بمبئي در ماه جولاي به تعويق افتاد، موافقت كردند و تصميم به تشكيل يك سازمان مشترك مبارزه با تروريسم گرفتند .