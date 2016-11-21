دفتر امام جمعه مشهد در خصوص سخنرانی علی مطهری بیانیه صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر امام جمعه مشهد در رابطه با لغو سخنرانی علی مطهری در جمع مجمع اصلاح طلبان مشهد و نامه سرگشاده وی به وزیر کشور، بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است؛ با کمال تاسف امروز شخصی که در جایگاه هیات رییسه مجلس قانون گذاری این نظام قرار دارد از قدرتی که بواسطه برقراری مردمسالاری دینی در این کشور از مردم به امانت گرفته و جزو یکی از قدرتمداران این نظام است، استفاده کرده و رییس جمهور را تهدید می کند که اگر پیگیری برای کشف علل انحلال سخنرانی من در مشهد را نکنید، مجلس فلان می کند و با تکیه بر قدرت خود به هر که می خواهد تهمت و افترا می زند که «امیدوارم این نامه از آقای علم الهدی امام جمعه مشهد نباشد. لطفا برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه» و گویا می خواهد با این جملات اینطور القاء کند که آیت الله علم الهدی جلوی سخنرانی اش را گرفته است.

بدینوسیله اعلام می دارد آیت الله علم الهدی اصلا به چنین سخنرانی و مراسمی توجهی نداشته است و این حق را دارد که علیه شخص مفتری اقدام قضایی کند و در صورت عدم جبران تشویش اذهان عمومی توسط این شخص، اقدام خواهد شد.

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ