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۱ آذر ۱۳۹۵، ۸:۱۰

رئیس اداره تجهیزات دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

بیمارستان قدس قزوین به دستگاه جدید ویژه درمان نوزادان مجهز شد

بیمارستان قدس قزوین به دستگاه جدید ویژه درمان نوزادان مجهز شد

قزوین- رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: ۵ دستگاه جدید برای درمان نوزاد به مجموعه تجهیزات ویژه مراقبت از نوزادان در مرکز آموزشی درمانی قدس قزوین خریداری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، رضا ربیعی دراین باره اظهارداشت:از این تعداد تجهیزات، ۲ دستگاه ونتیلاتور به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال خریداری و تحویل این مرکز شد.

وی اضافه کرد: همچنین ۳ دستگاه کمک کننده تنفس نوزادان از راه بینی به این مرکز تحویل داده شد.

ربیعی بیان کرد: ونتیلاتور یکی از حیاتی ترین تجهیزات مورد نیاز در مراکز درمانی و برای نوزادان بویژه نوزادان نارس بوده و به عنوان حمایت کننده تنفسی، کمک زیادی به بهبود فرآیند تنفسی آنان می کند.

رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تصریح کرد:همچنین نخستین دستگاه رادیولوژی دیجیتال در مرکز آموزشی، درمانی قدس راه اندازی شد که این دستگاه به ارزش ۴ میلیارد ریال توسط اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین خریداری و تحویل مرکز قدس قزوین شده است.

وی ادامه داد: مزایای دستگاه رادیولوژی دیجیتال نسبت به دستگاه رادیولوژی آنالوگ، ثبت تصاویری با کیفیت بالاتر بوده و از نظر مهندسی پزشکی این مزیت با استفاده از پرتودهی کمتر، استفاده از سیستم های ارتباطی و حذف سامانه ظهور، ثبوت و تاریک خانه ها ایجاد می شود.

ربیعی یادآورشد: در این دستگاه توانایی استفاده از سیستم های تشخیص خودکار نیز فراهم شده و با استفاده از این دستگاه امنیت بیشتری برای اطفال از نظر میزان اشعه دریافتی ایجاد خواهد شد.

مرکز آموزشی درمانی کودکان قدس قزوین در سال ۷۰ تاسیس و هم اکنون با ۹ بخش و ۱۴۹ تخت فعال به بیماران خدمات ارائه می دهد.

کد مطلب 3829650

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