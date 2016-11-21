بیمارستان قدس قزوین به دستگاه جدید ویژه درمان نوزادان مجهز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، رضا ربیعی دراین باره اظهارداشت:از این تعداد تجهیزات، ۲ دستگاه ونتیلاتور به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال خریداری و تحویل این مرکز شد.

وی اضافه کرد: همچنین ۳ دستگاه کمک کننده تنفس نوزادان از راه بینی به این مرکز تحویل داده شد.

ربیعی بیان کرد: ونتیلاتور یکی از حیاتی ترین تجهیزات مورد نیاز در مراکز درمانی و برای نوزادان بویژه نوزادان نارس بوده و به عنوان حمایت کننده تنفسی، کمک زیادی به بهبود فرآیند تنفسی آنان می کند.

رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تصریح کرد:همچنین نخستین دستگاه رادیولوژی دیجیتال در مرکز آموزشی، درمانی قدس راه اندازی شد که این دستگاه به ارزش ۴ میلیارد ریال توسط اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین خریداری و تحویل مرکز قدس قزوین شده است.

وی ادامه داد: مزایای دستگاه رادیولوژی دیجیتال نسبت به دستگاه رادیولوژی آنالوگ، ثبت تصاویری با کیفیت بالاتر بوده و از نظر مهندسی پزشکی این مزیت با استفاده از پرتودهی کمتر، استفاده از سیستم های ارتباطی و حذف سامانه ظهور، ثبوت و تاریک خانه ها ایجاد می شود.

ربیعی یادآورشد: در این دستگاه توانایی استفاده از سیستم های تشخیص خودکار نیز فراهم شده و با استفاده از این دستگاه امنیت بیشتری برای اطفال از نظر میزان اشعه دریافتی ایجاد خواهد شد.

مرکز آموزشی درمانی کودکان قدس قزوین در سال ۷۰ تاسیس و هم اکنون با ۹ بخش و ۱۴۹ تخت فعال به بیماران خدمات ارائه می دهد.