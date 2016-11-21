جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر دولت در طول سه سال گذشته به جای اولویت در تنظیم قراردادهای جدید برای واگذاری حوزه‌های نفتی به خارجی‌ها، توان خود را در بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام پالایشگاهی گذاشته بود، نتیجه بهتری می‌گرفت در حالی که دولت فعلی وارث پیشرفت فیزیکی بالایی در برخی پالایشگاه‌ها از جمله پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بوده است ولی به علت عدم اعتقاد به توسعه پالایشگاه، پیشرفتی در بهره‌برداری از پالایشگاه‌های نیمه تمام نداشته است.

نماینده مردم شیراز ادامه داد: بی‌توجهی دولت به توسعه پالایشگاه‌ها همراه با تعطیلی تولید بنزین پتروشیمی‌ها باعث شده تا در این سه سال بیشترین حجم واردات بنزین به کشور تحمیل شده و مقادیر قابل توجهی ارز از کشور خارج شود.

عضو مجمع نمایندگان ادوار اظهار داشت: توسعه پالایشگاه‌ها نه تنها کشور را از واردات فرآورده‌های نفتی بی‌نیاز می‌کند بلکه باعث می‌شود تا از محل صادرات فرآورده‌ها، ارز به کشور وارد شود. در شرایطی که امکان استفاده از دلارهای حاصل از صادرات نفت خام به علت تحریم‌های دلاری وجود ندارد، تبدیل نفت خام به فرآورده‌های نفتی و صادرات فرآورده به جای نفت خام ضمن اینکه اقدامی در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد است، امکان افزایش درآمدهای ارزی حاصل از تولید و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی را نیز بیشتر می‌کند.

استاد دانشگاه گفت: در طول یک سال پس از اجرای برجام هر چند صادرات نفت از ۱.۱ میلیون بشکه به ۲.۴ میلیون بشکه در روز افزایش یافته، ولی بیشتر درآمدهای حاصل از این صادرات توسط آمریکا بلوکه شده است و دولت با انتقال مالکیت این دلارها به بانک مرکزی فقط امکان استفاده از معادل ریالی این منابع را به دست آورده است. با توجه به این محدودیت‌ها و مشکلات مرتبط بر صادرات نفت، تغییر جهت دولت از افزایش صادرات نفت خام به صادرات فرآورده‌های نفتی یک ضرورت است.

نائب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس نهم تصریح کرد: حتی اگر اعتقادی به کاهش خام‌فروشی و توسعه فرآورده‌های نفتی نداشته باشیم، قابلیت فروش فرآورده‌های نفتی به دور از چرخه‌های تحریم آمریکا ما را وادار به این تغییر نگرش می‌کند. در شرایط فعلی راهی به جز این تغییر استراتژی وجود ندارد.