محمد احمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طوفان شدید صبح دوشنبه بیان داشت: تردد شناورهای مسافربری از بندرعباس به مقاصد قشم، درگهان و هرمز تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

وی عنوان کرد: طبق پیش بینی هواشناسی استان هرمزگان وضعیت هوا از امروز اول آذرماه تا پنجم آذرماه نامساعد است و تردد از سرزمین اصلی به جزایر و بلعکس نامشخص خواهد بود.

احمدی زاده خاطرنشان کرد: طبق پیش بینی انجام شده وضعیت هوا تا فردا نامساعد خواهد بود ولی در صورت آرام شدن طوفان احتمال تردد شناورها در مسیر قشم، درگهان و هرمز به بندرعباس و بلعکس وجود خواهد داشت.

وی افزود: سرعت باد هم اکنون بین ۲۰ تا ۳۰ نات است و طول امواج به بالای ۱.۵ متر می رسد.