سید ابراهیم ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار اخیر با رئیس مرکز اسناد و تمبر پست جمهوری آذربایجان در رابطه با چاپ و انتشار تمبر مشترک بین دو کشور ایران و آذربایجان اظهار کرد: به زودی با همکاری مسئولان ذیربط دو کشور شاهد رونمایی از تمبر مشترک با موضوعات کریدور شمال-جنوب، فرهنگی و هنری، ربع قرن همکاری های سیاسی و مراودات اقتصادی، تصاویر مساجد و همچنین سایر مشترکات دینی و مذهبی دو کشور دوست و مسلمان همسایه خواهیم بود.

وی همچنین به سفر «رافائل حسین اف» رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و رئیس موزه نظامی جمهوری آذربایجان به تبریز و دیدار با استاندار آذربایجان شرقی و شهردار تبریز اشاره کرد و افزود: در این دیدار ها قرار شد اتاق تبریز در موزه نظامی باکو و اتاق باکو در شهرداری تبریز گشایش یابد.

ابراهیمی با بیان اینکه شهر مشهد برای سال ۲۰۱۷ به عنوان پایتخت فرهنگی کشور های اسلامی و شهر تبریز در سال ۲۰۱۸ به عنوان شهر نمونه گردشگری ایران انتخاب شده اند، اظهار کرد: باید از این مناسبت ها و ظرفیت ها در راستای توسعه ارتباطات فرهنگی، هنری و گردشگری بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان استفاده کرد.

رایزن فرهنگی ایران در باکو با اشاره به اینکه در جمهوری آذربایجان رایزن علمی نداریم، اظهار کرد: فلسفه وجودی رایزنی فرهنگی ایران در تمامی کشورها این است که مناسبات و روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشورها را تحکیم و تسهیل کند.

وی قدمت فعالیت رایزنی فرهنگی ایران در جمهوری آذربایجان را ۲۵ سال عنوان کرد و افزود: در جمهوری آذربایجان مراکز متعدد دانشگاهی و تحقیقاتی داریم و آنها تمایل دارند با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور قدرتمند و پیشرو در فعالیت های علمی در منطقه و جهان روابط تنگاتنگی داشته باشند.

رایزن فرهنگی ایران در باکو با بیان اینکه رایزنی فرهنگی پلی بین مراکز علمی و دانشگاهی است، گفت: عمده فعالیت رایزنی فرهنگی ایران در باکو در بخش های فیلم و سینما، تئاتر، شعر، ادبیات، زبان فارسی، ارتباط با نخبگان فرهنگی و هنری، ترجمه و چاپ کتاب به زبان آذری و فارسی، حوزه صنایع دستی و ایجاد ارتباط با مراکز فرهنگی و هنری است.

ابراهیمی از ایجاد ارتباط و همکاری بسیار خوب در حوزه تئاتر و ما بین مراکز هنرهای نمایشی ایران و جمهوری آذربایجان خبر داد و گفت: این ارتباط خوب فرهنگی و هنری با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات کل ارشاد اسلامی در استان ها پیشرفت خوبی دارد و در تلاشیم روابط فرهنگی و هنری ایران با جمهوری آذربایجان را تحکیم بخشیم.

رایزن فرهنگی ایران در باکو با تاکید بر اینکه مردم جمهوری آذربایجان به تئاتر ایران بسیار علاقه مند هستند، اظهار کرد: انجمن هنرهای نمایشی تبریز با مجموعه تئاتر موزیکال آذربایجان به تفاهم رسیده است و آذری ها مشتاقند که نمایشنامه های اجرا شده در ایران را توسط کارگردانان ایرانی با بازیگران آذری در کشور آذربایجان اجرا کنند.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه همکاری های فرهنگی ایران و جمهوری آذربایجان یکی از مهمترین عوامل استحکام روابط دو کشور است، تصریح کرد: پیوند های ایران و آذربایجان بر اعتماد و احترام متقابل استوار بوده و ناشی از اشتراکات عمیق فرهنگی است .