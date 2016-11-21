رضا رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار استقلال مقابل صبا اظهار داشت: به نظر می‌رسد رسیدن استقلال به هماهنگی لازم قدری طولانی شده است. متاسفانه با گذشت ۱۰ هفته از رقابت لیگ برتر و سه مرحله از جام حذفی، این تیم هنوز به هماهنگی لازم نرسیده و بازی های با طراوتی از استقلال شاهد نیستیم.

پیشکسوت استقلال در ادامه گفت: البته نمی‌شود به بازی استقلال مقابل صبا خیلی خرده گرفت. چون بهرحال این بازی در جام حذفی برگزار شد و این جام می‌تواند برای هر تیمی استرس زا باشد. این استرس روی شرایط همه تیم ها تاثیر می گذارد. صحبتی که من در باره استقلال کردم یک صحبت کلی بود و نه صرفا برای این یک بازی استقلال.

وی در خصوص حاشیه‌هایی که بین حامد لک و هواداران استقلال ایجاد شد گفت: جایی خواندم لک مدعی شده بود استقلالی‌ها به خاطر رنگ دستکش علیه او موضع گرفتند و سئوال کرده بود که آیا باید رنگ دستکشش را با استقلالی‌ها هماهنگ کند؟ باید بگویم آقای لک شما هواداران استقلال را تحریک نکن، هماهنگی و اجازه گرفتن از آنها پیشکش.

رجبی خاطر نشان ساخت: البته به لحاظ فنی لک را خیلی قبول دارم و برای او احترام قائل هستم. معتقدم که وی یکی از آینده داران ما است و در اندازه هایی هست که به تیم ملی نیز برسد. اما لک این را بداند که برای بزرگ شدن و بزرگی کردن باید از رفتارهای بچه گانه پرهیز کرده و از حاشیه دوری جوید. من این توصیه را دوستانه و برادرانه به او می کنم.

پیشکسوت استقلال با انتقاد از اشتباهات سرپرستی استقلال که منجر به اخراج حاج محمدی از روی نیمکت شد اظهار داشت: این اشتباه بسیار عجیب بود. در شان تیم استقلال نیست که چنین اتفاقی برایش بیفتد. دوستان باید دقت بیشتری داشته باشند تا اینچنین به یکسری افراد که خیلی چشم دیدن استقلال را ندارند سوژه ندهند.