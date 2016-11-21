۱۸ هزار نفر در تکمیل ظرفیت کنکور ۹۵ ثبت نام کردند

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تاکنون ۱۸ هزار و ۸۹۸ نفر در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری سال ۹۵ ثبت نام کرده اند. ظرفیت اعلام شده بیشتر از ۱۳ هزار و ۷۰۰ است.

توکلی خاطرنشان کرد: تمامی داوطلبان حاضر در جلسه آزمون با نمره کل مساوی و یا بیشتر از یک (باتوجه به کارنامه نتایح علمی اولیه) براساس ضوابط و شرایط مندرج در اطلاعیه مذکور دفترچه راهنمای شماره یک، دو و سایر اطلاعیه های منتشره در صورت واجد شرایط بودن می توانند نسبت به انتخاب ۵۰ کد رشته محل اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش اضافه کرد: داوطلبانی که پیش از این نسبت به انتخاب رشته در مرحله تکمیل کنکور سراسری ۹۵ اقدام کرده بودند نیز می توانند با توجه به کدرشته های جدید، در صورت نیاز فرم ثبت نام خود را ویرایش کنند.

وی اظهار داشت: برای رشته های تحصیلی که پذیرش آنها صرفا براساس سوابق تحصیلی است، متقاضیان اعم از اینکه در آزمون سراسری سال ۹۵ ثبت نام کرده اند و یا ثبت نام نکرده اند و یا افرادی که در جلسه آزمون حاضر نبوده اند هم می توانند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

توکلی گفت: افرادی که در آزمون سراسری سال ۹۵ ثبت نام نکرده اند و متقاضی ثبت نام در رشته های بدون آزمون مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال ۹۵ هستند می توانند با پرداخت ۱۸ هزار تومان فرم تقاضانامه ثبت نام را تکمیل کنند.